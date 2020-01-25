Diyetteyken yapılan hatalar neler ara öğünleri atlamayın!

Diyet yapmak biz kadınlar için zorlayıcı bir durum olsa da diyet sırasında bazı kurallara riayet etmek zayıflamayı kolaylaştırabilir. Zayıflamak isterken en sık yapılan hataları elmaelma.com olarak sıraladık. Diyetteyken bu hataları sakın yapmayın!

Diyet listesini yanlış anlamak



Zaman zaman diyetlerde dondurma, tatlılar veya ev yapımı hamburgerler gibi ufak kaçamaklar verilebilir. Dondurma üzerinden gidecek olursak hazır paketli dondurmaların kalorisi çok yüksek olduğundan bu gıdaları tüketilmemek gerekiyor. Tatlıyı ve dondurmayı çikolata, fındık, fıstık soslarıyla tüketmek ise vücuda fazla miktarda şeker ve yağ alınması anlamına geliyor. Tatlılarda ise şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi önemli.

Ara öğün yapmamak

Zayıflama diyeti uygulayanlar ara öğünleri gereksiz buluyor ve yapmayabiliyor. Oysa ki ara öğün yapmak kişiyi, masabaşı iş de yapsa vücudun kıtlık sinyali almasını, dolayısıyla yağları depo olarak tutmasına engel olur. Ara öğün yapanlarda metabolizma çok daha hızlı çalışıyor. Masabaşı işi de yapılsa vücut enerji harcamaya devam ediyor, yağlardan enerjiyi kullanıyor. Ara öğünsüz diyette vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan karşılıyor. Böylece yağ yakımı hedeflenirken kas yıkımı olmuş oluyor.

Çevreden etkisi

Eğer diyet yapan kişi yemek yemeyi çok seviyor ve zorlanıyorsa çevresi diyetine destek vermediği zaman kolayca vazgeçebiliyor. “Pilavsız akşam yemeği olmaz” veya “Bir dilim pizza, ne olacak ki!" gibi sabote edici ve çeldirici cümleler, diyeti bozmak için yeterli nedenler gibi görünüyor.

Kahvelerdeki krema ve aromalar

Soğuk havalar sıcak içeceklerin tüketimini, sıcak havalar ise soğuk içeceklerin tüketimini artırıyor. İkisinde de gizli bir tehlike var! Krema ve Aromalar… Hem miktar, hem yağ, hem de şeker olarak geri dönüyorlar. Yemek konusunda olduğu gibi içecek konusunda da aşırıya kaçmamak önemli. Sade kahvenin kalorisi yok denecek kadar az, ancak kahve aroma ve/veya krema ile karışım halinde olunca 400-500 kaloriyi buluyor. Ayrıca fazladan yağ ve şeker de depolanmış oluyor.

Meşrubatlar

Günde 2-2,5 litre su tüketimi sağlıklı beslenmenin en temel parçası. Bireyin içtiği su, ödem yani vücutta biriken fazla suyun dışarı atılmasını sağlamakta en etkili yöntem. Ödemi önleyici unsurların başında az kafein tüketmek, meşrubat yerine bol su içmek yer alıyor. Meşrubatların sıvı formda olmaları su yerine geçtikleri anlamına gelmiyor. Ayrıca meşrubatları genellediğimizde "Ortalama 20 küp şekeri aynı anda yiyebilir miydiniz?" sorusunu sormak gerekiyor.