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Bitter çikolatanın faydaları neler felç riskini düşürüyor!

Bayılarak yediğimiz kahvelerin vazgeçilmezi bitter çikolata felç riskini azaltan mucizevi bir yiyecek. İşte en sağlıklı tatlı olan bitter çikolatanın yararları!

Bitter çikolatanın faydaları neler felç riskini düşürüyor!
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Kadınların severek tükettiği hatta kimimizin bağımlılık derecesinde sevdiği bir aburcubur olan bitter çikolata vücuda inanılmaz faydaları olan bir tatlı. Kahvelerimizin vazgeçilmezi çikolata kilo vermeden, vücuttaki stresi atmaya; kötü kolesterolü önlemeden, felç riskini düşürmeye pek çok yarar sağlıyor. İşte en sağlıklı tatlı olan bitter çikolatanın faydaları!

Bitter çikolatanın faydaları

Felç riskini düşürüyor

Günde en az 45 gram bitter çikolata tüketen kadınların diğer kadınlara oranla felç geçirme risklerinin daha düşük oldukları kanıtlanmıştır.

Kan basıncını düşürür

Düzenli bir miktarda bitter çikolata tüketmek kandaki kötü huylu kolesterolün ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı oluyor. Böylelikle bitter çikolata tüketenlerin kalp hastalıklarına yakalanma riski diğerlerinden oldukça düşüktür.

Kilo vermeye yardımcı olup vücuttaki stresi atar

Bitter çikolata içerdiği lifler nedeniyle doygunluk hissi veriyor. Bu sayede kilo vermek isteyenler için de kolaylıkla tercih edilebilecek bir ürüne dönüşüyor. Günlük tüketimlerde stresi de yok ettiği görülmüştür. Yeter ki tüketilen miktara dikkat edilsin.

Diyabet savaşçısı

Bitter çikolata üzerine yapılan araştırmalar sonucu sıklıkla tüketilen bitter çikolatanın diyabet için bir savaşçı oluşturduğu görülmüştür. İnsülin direnci çikolata sayesinde arttırılabiliyor.

Antioksidan etkisi

Flavonoid bakımından zengin olan bitter çikolata cildi UV ışınlarından koruyabilecek özelliğe sahiptir. Antioksidan etkisi de göstermektedir.

Daha iyi hissetmeye yarıyor

Moral bozukluğu, stres ve bu tip bir durumda bir miktar çikolata size iyi gelebilir. Böylelikle kendinizi daha iyi ve daha rahat hissedeceksiniz.

Doğal ilaç

Kanın pıhtılaşmasını önleyen bitter çikolata, kan dolaşımını arttırmak için birebir olan bir besindir. Aspirinle hemen hemen aynı etkileri gösterdikleri bilinmektedir.

Daha dikkatli olmayı sağlıyor

Beyne giden kan miktarı aynı oranda başarıyı ve dikkatli oluşunda kapılarını açıyor. Bu nedenle kan dolaşımını arttırmak için sizler de bitter çikolatayı tercih edebilirsiniz.

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