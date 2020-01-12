Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan dikkat çeken deprem paylaşımı!

Dün İstanbul'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul'lulara korku dolu anlar yaşattı. Ünlü şarkıcı Murat Boz da depremle ilgili görüşlerini Instagram hesabından dile getirdi. Boz, hikaye kısmında yaptığı paylaşımda deprem için alınması gereken önlemlerin birincil öncelik olması gerektiğini savundu.

"Deprem bize kendini hep hatırlatıyor"

Yaşanan deprem sonrası ünlü şarkıcı Murat Boz Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda çağrıda bulunarak "güçlü yapıları hızlıca inşa etmeliyiz" diye konuştu. Boz konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

Tüm önlemlerin alınması İstanbul için öncelik olmalı

Deprem bize kendini hep hatırlatıyor. Geç olmadan olası can kayıplarını önlemek adına tüm önlemlerin alınması artık İstanbul için "birincil" öncelik olmalı. Depremle yaşamayı öğrenmeli ve güçlü yapıları hızlıca inşa etmeliyiz. Hepimize geçmiş olsun. Unutmayalım, unutturmayalım! Şarkıcının bu duyarlı hareketi hayranlarının takdirini topladı.