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Balkabağının faydaları neler böbrekleri anında temizliyor!

Kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden olan balkabağı vücuda faydaları saymakla bitmeyen bir sebze. Üstelik böbrekleri temizlemeye yardımcı...

Balkabağının faydaları neler böbrekleri anında temizliyor!
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Kabak, kavun ve karpuz da içeren Cucurbita ailesine ait çok değerli bir sebzedir. Balkabağı, zengin A vitamini içeriği, düşük kalorisi, lif açısından zengin yapısı ve yüksek oranda içerdiği demir ile sağlığımız için inanılmaz faydalıdır. Ayrıca böbrekleri temizleyen mucizevi bir besindir. Gelin, balkabağının sağlık yararlarına daha yakından bakalım... 

Yaşlanma karşıtı

Kabak, güçlü bir antioksidan olan, aynı zamanda UV hasarını tersine çeviren ve cilt dokusunu iyileştiren beta-karoten içeren iyi bir C vitamini kaynağıdır. Kollajen üretimini desteklemeye yardımcı olur, böylece cilt tonunu ve elastikiyetini geliştirir. Cildi kırışıklıklara ve hatta cilt kanserine neden olan serbest radikal hasarlardan korur.

Kanser riskini düşürür

Beta-karoten gözleriniz ve cildiniz için harika, ama en önemli faydası: Kanserle savaş. Araştırmalar, beta-karoten bakımından zengin bir diyet yiyenlerin, prostat ve akciğer kanseri de dahil olmak üzere bazı kanser türlerinde daha düşük bir risk taşıyabileceğini göstermektedir.

Böbrekleri temizler

Balkabağı içerisindeki yüksek miktarda vitamin mineraller ve antioksidanlar sayesinde böbrek sağlığına oldukça faydalıdır. Böbreklerin temizlenmesine birebir bir sebzedir. 

Diyabet tedavisine yardımcı

Bilimsel testlerde, balkabağının kan şekeri seviyesini düşürdüğü, glukoz toleransını ve vücudun ürettiği insülin miktarını arttırdığı gösterilmiştir. Balkabağının şeker hastalarına sağladığı faydaları ile ilgili daha fazla araştırmaya gerek olsa da şeker hastalığı olanların balkabağı tüketmesinde bir sakınca yoktur.

Keskin görüş sağlar

Balkabağının parlak turuncu rengi, vücuttaki A vitaminine dönüştürülen bol miktarda beta-karoten kaynağından gelir. A vitamini göz sağlığı için gereklidir ve retinanın ışığı emmesine ve işlemesine yardımcı olur. Tek bir balkabağı, çoğu insanın günlük önerilen A vitamini alımının yüzde 200’ünden fazlasını içermekte, bu da onu göz sağlığı için mükemmel bir seçenek haline getirmektedir. Balkabağı ayrıca, kataraktın önlenmesine yardımcı olur.

Akne tedavisi

Kabak, niasin, riboflavin, B6 ve folat gibi iyi bir B vitamini kaynağıdır. Niasin dolaşımı iyileştirir ve bu nedenle akne tedavisinde faydalıdır. Folat, hücre yenilenmesini ve yenilenmeyi iyileştiren dolaşımın artmasına yardımcı olur.

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