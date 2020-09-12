Göbek yağlarından kurtaran soda ayran ve limon kürü...

Kötü beslenme alışkanlıkları, düzenli yapılmayan spor veya genetik birtakım faktörler sonucunda çevremizde kilo problemi yaşayan birçok insana rastlayabiliriz. Göbek çevresinde biriken yağlar vücuda çok kolay alınır ve kurtulması en zor olan bölgesel yağlanma çeşitlerinden biridir. Hem göbek çevresi yağlarından kurtulmak hem de daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

İçerdiği mineraller ile hazmı kolaylaştıran ve matabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olan soda ile taze ve organik limon ve tercihen ev yapımı organik yoğurt kullanarak hazırlayacağınız bu karışım metabolizma hızlandırmanın kolay bir yolu olarak görülüyor.

MALZEMELER: 3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt, 1 adet maden suyu yarım limon suyu yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Soda, ayran ve limonu aynı anda eklememelisiniz. Bu durum köpürüp taşmasına neden olacaktır.Limon suyunu yoğurdun üzerine döktükten sonra, hem iyice karıştırarak hem de hem de yavaş bir şekilde maden suyunu ekleyerek ayran görünümü oluşturun.

SODA-LİMON-YOĞURT KÜRÜNÜ NE ZAMAN TÜKETMELİYİM?

Sabahları kahvaltıdan önce geceleri ise uyumadan yarım saat önce tüketilmesi önerilen bu kür ile sadece metabolizmanız hızlanmayacak aynı zamanda bağışıklık sisteminiz de güçlenecek. Karışımın yarar sağlaması için 2 hafta boyunca düzenli olarak uygulanması gerekiyor.