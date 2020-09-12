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Kakaolu yumuşak kek nasıl yapılır pasta tadında harika lezzet!

Yumuşacık, içi nemli bir kek yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Tadı enfes, kakaolu yumuşak kek tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz...

Kakaolu yumuşak kek nasıl yapılır pasta tadında harika lezzet!
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Keklerin pişme aşamasında yapacağınız küçük değişikliklerle kekinizin iç kısmını yumuşacık ve hafif nemli tutabilirsiniz. Pasta tadında bu şahane kakaolu yumuşacık kek tarifimizin malzemelerinde bir küçük farklılığa gidiyoruz. Pişirirken  önden fırının içine içi su dolu bir kap koyduğumuz bu kekin lezzetine inanamayacaksınız. İşte çay saatinizde keyifle tadacağınız kakaolu yumuşak kek tarifi...

Kakaolu yumuşak kek malzemeleri:

1 su bardağı toz şeker
3/4 su bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı kakao
3 - 3,5 su bardağı un
2 paket vanilya

Üzeri için:

250 grambitter çikolata ( yüzde 55 kakao oranı içeren)

Hazırlanışı:

Fırınınızın içerisine içi su dolu bir kap yerleştirin. Fırınınızı 180 derecede ısıtmaya başlayın. Oda sıcaklığındaki yumurtaları bir kabın içerisine kırın. Üzerine toz şekeri ilave edin. Mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla yumurta ve şekeri güzelce çırpın, kremamsı bir kıvama gelmesini sağlayın. Ardından üzerine süt ve sıvı yağı ekleyin. Birkaç dakika daha çırpın. Kabartma tozu, vanilya, kakao ve 1,5 su bardağı unu harca aktarın. Güzelce çırpmaya devam edin.

Kekin kıvamına bağlı olarak azar azar un ilave edin. Orta yoğunlukta akışkan kıvamlı bir kek harcı elde edin. Yağlanmış unlanmış orta boy kelepçeli bir kek kalıba hazırladığınız harcı aktarın. Evdeki başka herhangi bir kek kalıbını da kullanabilirsiniz. Ardından kekinizi fırına atın. Kontrollü bir şekilde kekinizi ortalama 30-40 dakika arası pişirin. Fırınınızın performansına göre süre uzayabilir.
Pişme sırasında fırına yerleştirdiğiniz içi su dolu ısıya dayanıklı kap fırında olmaya devam etsin. Kekiniz pişince fırından alın ve oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Kekiniz ılırken benmari usulü çikolatanızı eritin ve kekinizin üzerine dökün. Çikolata üzerinde donup kek tamamen soğuduğunda kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis eidn. Dilerseniz çikolata sos yapmadan da servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun!

 

 

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