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Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye dizisine damga vurdu!

Netflix'in Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon bölümleri yayınlandı. Dizide Metin Akdülger ile Melisa Şenolsun'un öpüşme sahnesi dikkat çekti.

Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye dizisine damga vurdu!
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İlk sezonuyla dikkat çeken Atiye dizisinin 2. sezon bölümleri Netlix'te yayınlandı. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsur'un olduğu dizi, ikinci sezonunda Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun arasındaki sahneyle yine çok konuşuldu.

Öpüşme sahnesi gündem oldu

Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi yeni sezonun ilk bölümüne damgasını vurdu. İkilinin sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce paylaşım yapıldı.

Peki Atiye dizisinin konusu ne?

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

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