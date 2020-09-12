Tuğba Ekinci yeni aşkını sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer yeni aşkıyla gündemde. Bikinili videosu olay olan 43 yaşındaki şarkıcı, erkek arkadaşıyla olan romantik pozlarını Instagram hesabından yayınladı.

"Aşkla beraber aşk günü"

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğba Ekinci, yeni ilişkisini Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla duyurdu. Berk Fenercioğlu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı, paylaşımına kalp emojisi ile birlikte "Aşkla beraber aşk günü" notunu düştü.

Füze emojisiyle paylaştı

Yeni aşkı Berk Fenercioğlu ile aşk dolu karelere imza atan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekildiği diğer bir pozunu ise füze emojisiyle yayınladı.