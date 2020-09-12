Şarkıcı Haluk Levent, Neslican Tay için verdiği sözü tuttu anıt mezar yaptırdı!

Kansere karşı verdiği mücadeleyle sesini geniş kitlelere ulaştıran 20 yaşındaki Neslican Tay, geçtiğimiz sene tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ise Tay için verdiği anıt mezar sözünü tuttu.

Anıt mezar yapılacak

Kanserle verdiği güçlü mücadele ile tanınan Neslican'ın ölümünün ardından sanatçı Haluk Levent'in Bandırma konserini iptal edemediğini ve bu konserin geliriyle bir anıt mezar yaptıracağını açıklamasının ardından devreye Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy girdi. Marmara Belediye Başkanı Aksoy, yaptığı açıklamada, "Vefatından büyük üzüntü duyduğumuz kanserle mücadelesinde tüm Türkiye'ye örnek olan Neslican kızımızın anıt mezar yapımını Marmara mermeri kullanılarak yapmak istediğimizi sanatçımıza ilettik. Anıt mezar yapım işinde gönüllü olan heykeltıraş Hakan-Özlem Şengönül ile birlikte, Haluk Levent ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmalara başladık. Neslican kızımızın dik duruşuyla kararlılıkla yürüttüğü bu güçlü mücadelenin sol ayağını kaybeden bir güvercin sayesinde olduğunu belirten yazılarına istinaden anıt mezarda sembol olarak bir güvercin kullanılmasına karar verilerek çalışmaların devam ettirildiğini söyledi."

Neslican'ın vefatından 1 yıl sonra sözünü yerine getirdi

Neslican Tay'ın zor günlerinde destek olan şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Neslican Tay için anıt mezar sözümüz vardı. Anıt Mezar yapıldı. Eylül'ün sonunda Marmara Adalar Belediye Başkanı sayın Süleyman Aksoy, heykeltraşlarımız Hakan - Özlem Şengönül ve Neslican'ın ailesi ile birlikte Rize'de olacağız" dedi.