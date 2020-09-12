Karnabahar köftesi nasıl yapılır lezzeti ağızda dağılıyor!

Yazın bitişiyle kış sebzeleri de sofralarımızda yerlerini almaya başladı. Karnabahar da olmazsa olmaz kış sebzelerinden. Seveni olduğu kadar hiç tüketmeyeni de olan bu sebzeyi tadına doyamayacağınız şekilde pişirmeye ne dersiniz? Karnabahar köftesi, karnabahar sevmeyenlere bile karnabaharı sevdirecek lezzette. Gelin karnabahar köftesi nasıl yapılır bir göz atalım! Şimdiden afiyet olsun!

Karnabahar köftesi malzemeleri:

1 adet karnabahar

1 adet yumurta

1 adet soğan

1 su bardağı galeta unu

Bir tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Kimyon

Nasıl yapılır?

Karnabaharın kök kısımlarını ve yeşil yapraklarını kesip yıkayın. Tencerede 10 dakika haşlayın. Soğanı rendeleyin. Rendelenmiş soğan, yumurta, baharatlar, galeta unu ve tuzu bir kasede karıştırın ve haşlanmış karnabaharı da ekleyip iyice yoğurun. Harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin ve kızartın. Dilerseniz köftelerinizi sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...