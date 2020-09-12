Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızı Hira'nın üzerine cam devrildi!

Yeni sezonda Alişan ile sabah programı yapan Demet Akalın'ın kızı Hira, dün akşam talihsiz bir kaza yaşadı. Instagram'dan yaptığı paylaşımda 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştüğünü söyleyen Akalın, sevenlerinden dua istedi.

"Kızımı Allah korudu"

Kızının üzerine devrilen camın fotoğrafını paylaşan Akalın, "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Ünlü isimlerden mesaj yağdı

Demet Akalın'ın paylaşımını gören Alişan, Eda Ece, Merve Özbey, Seda Sayan, Yasemin Sakallıoğlu, Pelin Akil, Simge Sağın, Pınar Altuğ ve Deniz Seki gibi pek çok ünlü isimden ise geçmiş olsun mesajları geldi.