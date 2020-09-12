search menu
search
close

Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızı Hira'nın üzerine cam devrildi!

Şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine kış bahçesinin camı düştü. Kızı ölümden dönen Demet Akalın, "Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin" diye konuştu

Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızı Hira'nın üzerine cam devrildi!
-A A+

Yeni sezonda Alişan ile sabah programı yapan Demet Akalın'ın kızı Hira, dün akşam talihsiz bir kaza yaşadı. Instagram'dan yaptığı paylaşımda 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştüğünü söyleyen Akalın, sevenlerinden dua istedi.

"Kızımı Allah korudu"

Kızının üzerine devrilen camın fotoğrafını paylaşan Akalın, "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Ünlü isimlerden mesaj yağdı

Demet Akalın'ın paylaşımını gören Alişan, Eda Ece, Merve Özbey, Seda Sayan, Yasemin Sakallıoğlu, Pelin Akil, Simge Sağın, Pınar Altuğ ve Deniz Seki gibi pek çok ünlü isimden ise geçmiş olsun mesajları geldi.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu besinler beyin hücrelerini yeniliyor! Bu besinler beyin hücrelerini yeniliyor!
Öneriler
Tuğba Ekinci, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Tuğba Ekinci, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Oyuncu Melisa Döngel, sütyensiz sokak stiliyle dikkat çekti!
Oyuncu Melisa Döngel, sütyensiz sokak stiliyle dikkat çekti!
Sihirli Annem'in Çileği genç kız oldu! Gören tanıyamıyor
Sihirli Annem'in Çileği genç kız oldu! Gören tanıyamıyor
Billur, plajda aşka geldi! Genç sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi!
Billur, plajda aşka geldi! Genç sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi!
Garip filminin Fatoş'unun son halini gören şoke oluyor!
Garip filminin Fatoş'unun son halini gören şoke oluyor!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
Önceki Haberler
Kansere yenik düşmüştü! Haluk Levent Neslican için verdiği sözü tuttu!
Kansere yenik düşmüştü! Haluk Levent Neslican için verdiği sözü tuttu!
İlk buluşmada en sık yapılan 4 hata
İlk buluşmada en sık yapılan 4 hata
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek geldi!
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek geldi!
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü söylenen isimden Müge Anlı'ya tehdit!
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü söylenen isimden Müge Anlı'ya tehdit!
İşte yüzyıllardır fark edilmeyen P vitamini eksikliğinin belirtileri!
İşte yüzyıllardır fark edilmeyen P vitamini eksikliğinin belirtileri!
Nar gibi kızarır: Fırında helva
Nar gibi kızarır: Fırında helva
Nefis kokusuyla: Orman kebabı
Nefis kokusuyla: Orman kebabı
Survivor Ardahan, gönlünü 'Bu Tarz Benim' yarışmacısına kaptırdı!
Survivor Ardahan, gönlünü 'Bu Tarz Benim' yarışmacısına kaptırdı!
Yorumlar