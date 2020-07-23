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Kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı üstelik doyurucu!

Kilo aldırmayan unsuz ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Düşük kalorili bu ekmek tarifi sayesinde kısa sürede zayıflayacaksınız. İşte yapılışı!

Kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı üstelik doyurucu!
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Oopsie ekmeğini hiç duymuş muydunuz? Gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz bu ekmek sayesinde hem kilo almayacak hem de formunuzu koruyabileceksiniz. Üstelik düşük kalorili olmasının yanı sıra bir de doyurucu. Siz de diyet yapmaya karar verenlerdenseniz, 'ama bir türlü ekmek yemeyi bırakamıyorum' diyenlerdenseniz muhakak bu tarife bir göz atmalısınız. İşte diyet yaparken motivasyonunuzu arttıracak unsuz ve şekersiz ekmek tarifi! 

MALZEMELER: 

4 tane yumurta, 90 gram susam, 90 gram ay çekirdeği, 90 gram ceviz, 90 gram keten tohumu, 40 gram çörek otu, 1/2 çay kaşığı karbonat, 100 ml su
Bir çimdik kadar tuz

HAZIRLANIŞI: 

4 adet yumurtanın beyaz kısımlarını kaseye alın ve kabarana kadar güzelce çırpın. Köpük köpük bir görünüm elde ettikten sonra yavaşça 100 ml suyu ve karbonatı dökün. Yukarıda bahsettiğimiz tüm tohumları havanda öğütüp karışıma ekleyin. Ancak bu esnada köpüklerin gitmemesine dikkat edin. Ekmek kalıbına dökeceğiniz bu karışımı önceden ısıtılmış 180 derecede 50 dakika boyunca pişirin.

 

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