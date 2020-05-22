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6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına cevap verdi!

Hamile olduğu öğrenildikten sonra ilk kez Instagram'da bir canlı yayına katılarak görüntü veren Gigi Hadid, estetik yaptırdığını iddia edenlere cevap verdi.

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına cevap verdi!
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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, geçen ay beş aylık hamile olduğunu açıklamıştı. Zayn Malik ile bir bebek beklediklerini Jimmy Fallon'un Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında anlatan Hadid, hamile olduğu öğrenildikten sonra ilk kez Instagram'da bir canlı yayına katılarak görüntü verdi. Gigi'nin yeni görüntüsü eleştiri yağmuruna tutuldu. Gigi Hadid, hakkında çıkan estetik yaptırdı iddialarına da yanıt verdi. Hadid, ''Zaten yanaklarım var, bu yüzden dolduracak çok şey yok" diyerek espirili bir dille açıklama yaptı. 

''Ben doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim''

Ünlü manken konuyla ilgili, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Ben doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" dedi. Hamileliğin yüzünü nasıl değiştirdiğini de anlatan 24 yaşındaki Gigi, "Zaten yanaklarım var, bu yüzden dolduracak çok şey yok" diye güldü.

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına cevap verdi!

''Kendimi çok fazla kontrol delisi gibi hissediyorum'' 

Hadid ardından plastik cerrahi ile ilgili söylentiler hakkında konuştu. Genç model şöyle dedi:"Yüzüme bir şey yaptırdığımı ya da enjekte etmediğimi merak edenler için. Herkesin istediği kendileri hakkında daha rahat ve iyi hissettiren her şeyi yapması beni mutlu ediyor. Ama kendime gelince bu beni korkutuyor. Kendimi çok fazla kontrol delisi gibi hissediyorum. Ya ben de yanlış giderse?"

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına cevap verdi!

 

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