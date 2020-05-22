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Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara tepki gösterdi!

Şarkıcı Hadise, 6 aylık hamile olan Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem de Türkçe tepki gösterdi.

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara tepki gösterdi!
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Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı hem İngilizce hem de Türkçe yaptığı paylaşımda, "Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden, yazık!" diyerek tepki gösterdi. 

Estetik yaptırdığı iddia eidlmişti 

6 aylık hamile olan Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında makyajsız görüntüsü ile dikkat çekmiş ve yayına katılanlar ünlü modelin estetik yaptırdığını iddia etmişti. Hadid ise söz konusu iddialarla ilgili, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Ben doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara tepki gösterdi!

''Sıkıldım gereksiz yorumlarınızdan ve hareketlerinizden'' 

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara tepki gösterdi. Instagram hesabının hikayeler bölümünden hem İngilizce hem de Türkçe paylaşım yapan Hadise, "Hamile bir kadına, yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor anlamıyorum? Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden. Korona sürecinde yaşadıklarımız size iyilik adına hiçbir şey katmamış, yazık!" ifadelerini kullandı.

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