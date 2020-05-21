Böğürtlen soslu panna cotta nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!

İftarda hafif bir tatlıdan yana tercih kullanmak istiyorsanız panna cotta tam da buna uygun bir tatlı. Sütlü tatlıların hepsinde olduğu gibi besleyici, lezzetli ve sağlıklı bir alternatif arayanlar için panna cotta bulunmaz bir tarif. Ekşi ve tatlının bu muhteşem uyumuna bayılacaksınız. İşte böğürtlen soslu panna cotta tarifi...

Malzemeler:

400 ml.krema

200 ml.soğuk süt

1 adet vanilya çubuğu

1/2 su bardağı toz şeker

3 yaprak jelatin

Böğürtlen sos için:

1 su bardağı böğürtlen

1 tatlı kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı su

Pişirme önerisi:

Vakitten tasarruf etmek için yaprak jelatinleri, mikrodalga fırında kısa sürede çözdürebilir ya da toz jelatin kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Tatlıya kıvamını verecek olan yaprak jelatinleri, kendiliğinden yumuşaması için soğuk su dolu bir kasede 5 dakika kadar bekletin Krema, süt ve toz şekeri küçük bir tencereye aktarın. Vanilya çubuğunu keskin bir bıçak yardımıyla uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Bıçağın ucu yardımıyla tatlıya asıl aromayı verecek olan kabukların iç kısmını kazıyın. Çubuk vanilyanın kabuk ve öz kısımlarını tencereye aktarın. Süt, toz şeker ve vanilya çubuğu ile karıştırdığınız kremayı, kısık ateşte kaynama derecesine gelene kadar pişirin. Soğuk suda yumuşayan yaprak jelatinleri, suyunu sıktıktan sonra tatlı karışımına katın ve tatlıyı ocaktan alın. Karıştırarak tatlının kendi sıcaklığında erimelerini sağlayın.

Tatlıyı ikram etmenizde kolaylık sağlayacak silikon ya da tek kullanımlık kapları ıslatın. Fazla sularını alın. Pürüzsüz bir kıvam alması için tatlı karışımını süzgeçten geçirdikten sonra porsiyonluk kalıplara eşit olarak paylaştırın. Kıvam alması için buzdolabında en az 2 saat kadar bekletin. Tatlının sosu için; nişastayı su ile karıştırdıktan sonra böğürtlenlerle birlikte koyu bir kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Kıvamının pürüzsüz olmasını istiyorsanız blenderdan geçirin.

Soğuyup, kıvam alan tatlıları servis tabaklarına ters çevirerek çıkartın. Hazırladığınız böğürtlen sos ve arzuya göre ekleyeceğiniz meyveler eşliğinde bekletmeden servis edin.