Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı!

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine can veren Eda Ece, Instagram hesabından bir canlı yayına katıldı.Oyunculuğun zorluğundan bahseden Ece dizilerdeki öpüşme sahnelerinin de nasıl çekildiğini anlattı. Ece, öpüşme sahnelerine "Kadın bedeni üzerinden yapılan şeyleri sevmiyorum" diyerek ateş püskürdü.

''Oyunculuk herkesin yapabileceği bir meslek değil''

Ekranda kadın bedeni üzerinden yapılan işleri sevmediğini vurgulayan Ece, öpüşme sahnelerinin zor olduğunu ve oyunculuğun zor bir meslek olduğunu ifade etti. Ece'nin öpüşme sahneleriyle ilgili de "Kadın bedeni üzerinden yapılan şeyleri sevmiyorum. Kadının ateşli gösterildiği, daha açık saçık işlerden hoşlanmıyorum. Rol icabı öpüşmek için sette romantik mumlar yakılıp, baş başa bırakılmıyor. Orada ciddi bir iş yetiştirme stresi ve profesyonellik var. Zor bir şey tabii, başka biri olmaya çalışmak da zor. Oyunculuk kolay meslek değil, herkesin yapacağı iş değil" dedi.

''Evde çok yemek yiyorum''

Normal kilosunun 56 olduğunu söyleyen Eda Ece, hiçbir zaman 48 kilo bir kız olamadığını, en iyi halde bile 53 kiloya kadar inebildiğini söyledi.Sağlık için yapılan her şeye saygısının olduğunun altını çizen oyuncu, karantina döneminde bilinçsizce bir yeme moduna girdiğini sözlerine ekledi. Obur olmayı kendisine yakıştırmayan güzel oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bu dönemde önce kilo aldım. Sette iki öğün zor yerken, evde 3-5 çayı, gece falan derken… Aç gözlü olmayı da sevmiyorum. Oburluk kötü bir şey onun dengesi var, insanı olarak da kendime yakıştırmıyorum."