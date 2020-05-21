search menu
search
close

B12 vitamini eksikliği belirtileri neler yorgunluk ve unutkanlığa sebep oluyor!

B12 vitamininin azlığı, kişide yorgunluk, unutkanlık gibi belirtiler göstererek yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. B12 eksikliği ilgili bilgiler haberimizde!

B12 vitamini eksikliği belirtileri neler yorgunluk ve unutkanlığa sebep oluyor!
-A A+

Vücutta B12 vitamini seviyesi çok azaldığında ortaya çıkan duruma B12 eksikliği deniyor. Bu vitaminin eksikliği kişide hafıza problemleri, yorgunluk hatta depresyona varan sorunlara neden oluyor. B12 eksikliğinin belirtilerini bilmek hastalığın teşhisi ve tedavisi için önemli fayda sağlıyor. B12 vitamininin nedenleri ve belirtilerini içeriğimizde bulabilirsiniz.

B12 vitamini eksikliği nedir?

B12 vitamini eksikliği, vücut tarafından yeterli B12 vitamini alınmadığında ortaya çıkar. Özellikle sinir sistemi ve beyinde geri dönüşümsüz ve potansiyel olarak ciddi hasara yol açabilir. Normalden biraz daha düşük B12 vitamini seviyeleri bile depresyon, akıl karışıklığı, hafıza problemleri ve yorgunluk gibi eksiklik semptomlarını tetikleyebilir.

B12 eksikliği belirtileri 

Vücuttaki B12 vitamini azlığı kişide şu belirtileri gösterebilir:

- Depresyon, yorgunluk, hafıza problemleri

- İştahsızlık, kabızlık, ve kilo kaybı görülür. 

- B12 vitamini eksikliği olan bebeklerde yüz titremeleri, refleks problemleri, beslenme zorlukları, tahriş görülebilir. 

- B12 vitamini yetersiz olan bireylerde psikoz, mani ve bunama gibi durumların gelişme riski daha yüksektir.

- Yetersiz B12 vitamini de anemiye, yani kansızlığa neden olabilir. Aneminin en yaygın belirtileri arasında yorgunluk, nefes darlığı ve düzensiz kalp atışı bulunmaktadır. 

- B12 vitamini eksikliği ayrıca vücudu enfeksiyonların etkilerine daha duyarlı hale getirir. 

B12 vitamin takviyesi

Bazı bireyler normal hayvansal gıda kaynaklarından B12 vitamini emmekte zorluk çeker ve takviye almaları gerekebilir. Takviyeler ağızdan veya burun spreyi ile alınabilir. Bununla birlikte, ağızdan alınan takviyeler genellikle eksiklik durumunun giderilmesinde yardımcı olmaz. Bu tür vakalarda B12 vitamini doğrudan vücuda enjekte edilebilir. Bazı soya sütü markaları ve kahvaltılık tahıllar B vitamini ile takviye edilir.

Veganlar, diyetlerinde B12'yi doğal olarak sağlayan hayvan ürünleri bulundurmadığı için, B12 eksikliğini önlemek üzere takviye alabilirler. Bu özellikle hamilelik ve emzirme döneminde önemlidir. Ancak B12 takviyesi böbrek hastalığı olan kişiler için önerilmez.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye, güzelliği ile nefes kesti! Yeşillikler içinde poz veren Fahriye, güzelliği ile nefes kesti!
Magazin
Bağışıklık sistemini bomba gibi yapıyor! Bağışıklık sistemini bomba gibi yapıyor!
Organik
En Güncel Galeriler
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
Jennifer Lopez'in son paylaşımı korkuttu! Fotoğraftaki detay şoke etti
Jennifer Lopez'in son paylaşımı korkuttu! Fotoğraftaki detay şoke etti
Neslihan Atagül öyle bir yerine dövme yaptırdı ki…
Neslihan Atagül öyle bir yerine dövme yaptırdı ki…
Bu pozuna tepki yağdı: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Bu pozuna tepki yağdı: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Bir tuhaf gelenek! Gerdeğe konukların gözü önünde giriyorlar!
Bir tuhaf gelenek! Gerdeğe konukların gözü önünde giriyorlar!
Önceki Haberler
Tatlı ile ekşinin uyumu: Böğürtlen soslu panna cotta
Tatlı ile ekşinin uyumu: Böğürtlen soslu panna cotta
Azeri kızı Günel görenleri şoke etti! Gören 'o olamaz' diyor!
Azeri kızı Günel görenleri şoke etti! Gören 'o olamaz' diyor!
Nefis tereyağı sosuyla: Tirit kebabı
Nefis tereyağı sosuyla: Tirit kebabı
Bir ilişkide ayrılığa neden olan 10 bilinmeyen sebep!
Bir ilişkide ayrılığa neden olan 10 bilinmeyen sebep!
Bu diyet 5 günde 2 ila 4 kilo verdiriyor!
Bu diyet 5 günde 2 ila 4 kilo verdiriyor!
Sinan'ın doğum günü pastasını görenler eleştiri yağmuruna tuttu!
Sinan'ın doğum günü pastasını görenler eleştiri yağmuruna tuttu!
Survivor Evrim'den Mert için olay sözler: Gerçekten yıkıldım!
Survivor Evrim'den Mert için olay sözler: Gerçekten yıkıldım!
Gökhan bayramları karıştıran Arda'yla fena dalga geçti!
Gökhan bayramları karıştıran Arda'yla fena dalga geçti!
Yorumlar