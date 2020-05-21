B12 vitamini eksikliği belirtileri neler yorgunluk ve unutkanlığa sebep oluyor!

Vücutta B12 vitamini seviyesi çok azaldığında ortaya çıkan duruma B12 eksikliği deniyor. Bu vitaminin eksikliği kişide hafıza problemleri, yorgunluk hatta depresyona varan sorunlara neden oluyor. B12 eksikliğinin belirtilerini bilmek hastalığın teşhisi ve tedavisi için önemli fayda sağlıyor. B12 vitamininin nedenleri ve belirtilerini içeriğimizde bulabilirsiniz.

B12 vitamini eksikliği nedir?

B12 vitamini eksikliği, vücut tarafından yeterli B12 vitamini alınmadığında ortaya çıkar. Özellikle sinir sistemi ve beyinde geri dönüşümsüz ve potansiyel olarak ciddi hasara yol açabilir. Normalden biraz daha düşük B12 vitamini seviyeleri bile depresyon, akıl karışıklığı, hafıza problemleri ve yorgunluk gibi eksiklik semptomlarını tetikleyebilir.

B12 eksikliği belirtileri

Vücuttaki B12 vitamini azlığı kişide şu belirtileri gösterebilir:

- Depresyon, yorgunluk, hafıza problemleri

- İştahsızlık, kabızlık, ve kilo kaybı görülür.

- B12 vitamini eksikliği olan bebeklerde yüz titremeleri, refleks problemleri, beslenme zorlukları, tahriş görülebilir.

- B12 vitamini yetersiz olan bireylerde psikoz, mani ve bunama gibi durumların gelişme riski daha yüksektir.

- Yetersiz B12 vitamini de anemiye, yani kansızlığa neden olabilir. Aneminin en yaygın belirtileri arasında yorgunluk, nefes darlığı ve düzensiz kalp atışı bulunmaktadır.

- B12 vitamini eksikliği ayrıca vücudu enfeksiyonların etkilerine daha duyarlı hale getirir.

B12 vitamin takviyesi

Bazı bireyler normal hayvansal gıda kaynaklarından B12 vitamini emmekte zorluk çeker ve takviye almaları gerekebilir. Takviyeler ağızdan veya burun spreyi ile alınabilir. Bununla birlikte, ağızdan alınan takviyeler genellikle eksiklik durumunun giderilmesinde yardımcı olmaz. Bu tür vakalarda B12 vitamini doğrudan vücuda enjekte edilebilir. Bazı soya sütü markaları ve kahvaltılık tahıllar B vitamini ile takviye edilir.

Veganlar, diyetlerinde B12'yi doğal olarak sağlayan hayvan ürünleri bulundurmadığı için, B12 eksikliğini önlemek üzere takviye alabilirler. Bu özellikle hamilelik ve emzirme döneminde önemlidir. Ancak B12 takviyesi böbrek hastalığı olan kişiler için önerilmez.