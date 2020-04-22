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Yağ yakan kahve nasıl yapılır zerdeçal tozu ve kahveyi harmanlayın!

Çabucak kilo vermek isteyenler için zerdeçallı kahve oldukça etkili ve sağlıklı bir içecek. Forma kavuşmanızı sağlayacak zerdeçallı kahve tarifi içeriğimizde!

Yağ yakan kahve nasıl yapılır zerdeçal tozu ve kahveyi harmanlayın!
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Yaşadığımız zorlu karantina sürecinde evde geçirdiğimiz vaktin artması nedeniyle kilo kaybınız durmuş olabilir. Hareketsizlik ve sıkıntıdan sürekli yemek yeme hali fazla kilolara yol açıyor. Hepimizin severek tükettiği kahveye her derde deva zerdeçal ekleyerek bu durumu tersine çevirmeniz mümkün. Kilo verdiren zerdeçallı kahve tarifiyle hayalini kurduğunuz formda görünüme kavuşacaksınız. Aynı zamanda vereceğimiz yağ yakan zerdeçallı kahve tarifi ile sadece zayıflamayacak bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, enerjik kalacaksınız. İşte zerdeçallı kahve tarifi!

Yağ yaktıran zerdeçallı kahve tarifi

Malzemeler:

- 1 bardak taze demlenmiş sade kahve

- 1 çay kaşığı zerdeçal tozu

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

- 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı 

Hazırlanışı:

Demlenmiş kahveyi ve zerdeçal tozunu karıştırıcıya koyun. Hindistan cevizi yağını ve tereyağını ilave edin. Ardından pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Aç olduğunuz zamanlarda sıcakken tüketin.

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