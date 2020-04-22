Demet Akalın Türk yemeklerini eleştiren Şeyma Subaşı'na demediğini bırakmadı!

Şeyma Subaşı, ev karantinası günlerinde YouTube kanalına yüklediği video ile magazin gündemini yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu. Türk yemekleri ile İtalyan yemekleri arasında kıyaslama yapan Subaşı, İtalyan mutfağının, dünyanın en iyisi olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine ilk tepki şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Şeyma Subaşı'na "Ağzının tadını bilsen burnunun bokunu yerdin" diyerek tepki gösterdi.

''İtalya mutfaği ile asla kıyaslanamaz''

“Geleneksel Türk yemeğiniz nedir?” sorusuna, “Patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail'de de var.” cevabını veren Subaşı; İtalyan mutfağının, dünyanın en iyisi olduğu dile getirdi. Subaşı, “İtalyan mutfağı asla kıyaslanamaz. En iyi ürünlere sahip.” şeklinde konuştu.

Sevgilisinden destek gecikmedi

“Biz yemeklere bolca zeytinyağı, sarımsak ve domates koymayı çok severiz.“ diyen Subaşı'na, sevgilisi Guido Senia da destek verdi.

Demet Akalın ağzını bozarak tepki gösterdi

Şayma Subaşı'nın sözlerine Şarkıcı Demet Akalın ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı "Ağzının tadını bilsen burnunun bokunu yerdin" sözleri ile dikkat çekti.