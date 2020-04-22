Umut Demirdelen kimdir yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı başarılı performansı ile hafızalara kazınan usta oyuncu Umut Demirdelen bir süredir kronik rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta oyuncu akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

''Malesef hayatını kaybetti''

Kronik rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda tedavi gören 67 yaşındaki usta oyuncunun ölüm haberini de tiyatrocu Nedim Saban duyurdu. Acı haberi veren Sabah, "Maalesef bir saat önce hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.

Devlet tiatrosu taziye mesajı yayınladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Demirdelen'in vefatının ardından şu mesajı paylaştı: "Devlet Tiyatroları emekli sanatçılarından Umut Demirdelen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımız Umut Demirdelen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Umut Demirdelen kimdir?

Umut Demirdelen, 18 Ocak 1953 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 'Şehnaz Tango', 'Üvey Baba' gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu Umut Demirdelen, iki sezon rol aldığı 'Kurtlar Vadisi: Pusu' ile geniş kitlelerce tanındı.

Oyuncu, Şöhret Tutkusu, Tanrı Misafiri, Karanlık Sular, İş, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Nefes Alamıyorum, Mercan Kolye, Bizim Sokaklar, Küçük Besleme, Yüzleşme, Üvey Baba, Derviş, Abdülhamit Düşerken, En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Kırık Ayna, Şarkılar Seni Söyler, Avrupa Yakası, Kadın İsterse, Çat Kapı, Sahte Prenses, Yalancı Yarim, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Zincir Bozan, Kurşun Bilal, Söz ve Payitaht Abdülhamit gibi pek çok dizi ve film projelerinde yer almıştır.