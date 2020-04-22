Misk otu nedir hazımsızlık sorununu gideriyor!

Bilim literatüründeki adı Artemis Vulgaris olan misk otu, içerisindeki A, B ve C vitamini ve uçucu yağlar sayesinde pek çok sorunu gidermede doğal bir çözüm oluyor. Anavatanı Asya olan misk otu hazımsızlık sorunu yaşayanlar için de doğal bir nimet. Misk otu rahatlatıcı etkisiyle hazımsızlığa anında etki ediyor. Gelin misk otunun bilinmeyen faydalarına yakından bakalım...

Mis otu nedir?

Asya ve Kuzey Amerika'da yetiştirilen misk otu, yaklaşık 70-150 cm uzunluğunda gövdesi ve sarı renkli çiçekleriyle hoş kokulu, şifalı bir bitkidir. Misk otu ülkemizde de hem kendiliğinden hem tohumdan kolayca yetişir. Bahar aylarında çiçek açan misk otu oldukça güzel bir kokuya sahiptir. İçeriğinde bulunan şekerler, uçucu yağlar, A, B ve C vitaminleri ile sağaltıcı etkisinden yararlanılır.

İşte misk otunun bilinmeyen faydaları...

- Misk otu çay olarak tüketildiğinde balgam söktürücü etkisi bulunur.

- İçerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.

- Misk otu, hazımsızlık sorununa birebirdir. Hazımsızlığı gidererek mideyi anında rahatlatır.

- İdrar söktürücü özelliği de bulunan misk otu idrar sorunları yaşayanlar için ideal bir bitkidir.

- Kadınlarda adet sancılarını hafifletilmesini sağlar.

- Misk otu çayı cilt üzerine uygulandığında egzama gibi cilt sorunlarına iyi gelir.

- Sedatif etkisi sayesinde doğal sakinleştirici, yatıştırıcıdır.

- Sindirim kanalındaki sıvıları ve safra salgısını arttırmada yardımcı olur.

- Sinirsel zayıflık, nevroz, depresyon, gerginlik, uykusuzluk, kaygı hali gibi psikolojik rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcı olur.