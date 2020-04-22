Müge Anlı evli adamdan hamile olduğuna yönelik iddiaları yalanladı!

ATV ekranlarında senelerdir sunuculuk yapan Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, kişisel Instagram hesabında yaptığı bir yorumda Anlı'nın evli birinden hamile kaldığını iddiasını ortaya attı. Müge Anlı, iddiaları avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayla yalanladı.

Müge Anlı'nın hamile olduğunu iddia etti

2008 yılında Müge Anlı ile zorlu bir boşanma süreci geçiren Burhan Akdağ, Instagram hesabından kendisine yapılan "Benden duymuş olmada senin Müge evleniyormuş. Pek inanamadım ama haberler o yönde" yorumuna "Sen çok geriden geliyorsun. Hamile olduğunu söylesem, evleneceği kişinin boşanmasını beklediğini söylesem sanırım şaşırmazsın. Program neden bitti?" şeklinde verdiği cevapla olayların fitilini ateşledi.

"Çirkin iddialar gerçek dışıdır"

Kısa sürede içerisinde gündeme bomba gibi düşen olaya Müge Anlı, avukatı aracılığı cevap verdi. Müge Anlı'nın avukatı Eylem Kahraman, açıklamasında şun ifadeleri kullandı: "Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir. Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."

Evlilikleri olaylı sona erdi

Müge Anlı, Kanal 6 televizyonda çalışırken o dönem magazin müdürü olan Burhan Akdağ ile birliktelik yaşamaya başladı. Ancak Akdağ o zaman evli olduğu için boşanıp 1993 yılında Müge Anlı ile evlendi. Çiftin Lidya ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Uzun süre evli kalan çift, 2008 yılında evlilik birliğinin bozulması sebebiyle boşanma kararı aldı. Hatta Anlı, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Akdağ kızını göremediğini iddia etti

Dava sonrası velayeti alan Müge Anlı, iddialara göre kızının babasıyla görüşmesine izin dahi vermedi. Burhan Akdağ ise 1 Nisan günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızının yeni yaşını kutladı ve paylaşımında "Küçük aşkım Lidyam bugün 19 yaşına giriyor. Her şey istediği gibi olur inşallah. Sesini duyamasam da, nefesini hissedemesem de, kokunu alamasam da iyi ki doğdun iyi ki varsın. Sağlıklı olduğunu bilmekle avunuyorum" dedi.