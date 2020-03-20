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Patatesli omlet tarifi pasta görünümlü şahane servis!

Sabah kahvaltılarınızı süsleyecek pratik bir tarif olan patatesli omlet yapmanın en kolay tarifini paylaştık!

Patatesli omlet tarifi pasta görünümlü şahane servis!
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Sabah kahvaltılarınıza bir yenisini ekleyebileceğiniz yapılışı oldukça pratik olan patatesli omlet tarifini hazırladık! Hem doyurucu hem de yapılışı oldukça basit olan patatesli omlet tarifini sizde evde yapabilirsiniz! Elmaelma.com okurları için hazırladığımız sabah kahvaltısı sofralarında görsel şölen oluşturan patatesli omlet tarifini denemek için aşağıdaki tarife göz atabilirsiniz. 

Malzemeler; 4 adet büyük boy haşlanmış patates, 4 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 dal taze soğan, 4 adet yarı nemli kurutulmuş domates, 1/4 demet maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Kabuğunu soyduğunuz haşlanmış patatesleri, iri küpler halinde kesin. Taze soğanları halka halka doğrayın. Maydanozu incecik kıyın. Yarı nemli kurutulmuş domatesleri, ince şeritler halinde kesin. Yumurtaları oval bir karıştırma kabına aktarın. Süt, un, tuz ve karabiberi ekledikten sonra hızlıca çırpın. Doğranmış maydanoz, kurutulmuş domates, taze soğan ve patatesleri ekleyip tüm malzemeyi bir kaşık yardımıyla karıştırın

Derin bir teflon tavaya zeytinyağını aktarın ve kızdırın. Patatesli omlet harcını, tavaya boşaltın. Üzerini bir kaşık yardımıyla düzeltin. Omletin bir yüzünü kısık ateşte 5 dakika kadar kızartın. Kızaran omleti servis tabağına ters çevirerek çıkartın. Diğer yüzünü de aynı şekilde 5 dakika kadar kızarttıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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