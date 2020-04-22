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Alina Boz'un ölen köpeği için yazdığı mesaj duygulandırdı kalbimin en güzel yerinde olacaksın!

Başarılı oyuncu Alina Boz'un bir süredir hasta olan köpeği öldü. Boz'un ölen köpeği için yazdığı mesajı herkesi duygulandırdı.

Alina Boz'un ölen köpeği için yazdığı mesaj duygulandırdı kalbimin en güzel yerinde olacaksın!
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Paramparça ve Elimi Bırakma gibi dizilerde gösterdiği başarılı performansıyla hafızalara kazınan güzel oyuncu Alina Boz'un bir süredir hasta olan köpeği öldü. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla köpeğine veda etti. Yazdığı mesajı ise tüm takipçilerini duygulandırdı. 

''Huzur içinde uyu pamuk kalplim'' 

Ünlü oyuncu köpeğine veda ettiği paylaşımında "Canım köpeğim, dostum, yol arkadaşım.. Bana karşılıksız sevginin ne olduğunu tekrar tekrar öğrettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Dökemiyorum içimden geçenleri ama sen benim hep kalbimin en özel yerinde olacaksın. Son günlerinde bile hep güçlü kaldığın için sana çok teşekkür ederim. Huzur içinde uyu pamuk kalplim. Aslında dilerim ki senin gidişin birlerine fayda sağlasın. O yüzden; Lütfen, lütfen ve lütfen durumunuz yeterli ise köpeklerinize yılda bir kan testi yaptırın. Çünkü bazen dostlarımız bize çektikleri acıları göstermek istemeyebilirler. Ben bunu çok geç öğrendim, yetişemedim. Dilerim ki siz yetişirsiniz" dedi.

Alina Boz'un ölen köpeği için yazdığı mesaj duygulandırdı kalbimin en güzel yerinde olacaksın!

Sevgilisi destek verdi 

Uzun zamandır Alina Boz ile aşk yaşayan Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, Alina ile köpeğinin bir fotoğrafını paylaşıp altına şunları yazdı: "Yas sevgi için ödediğimiz bedeldir.. Seni çok seviyoruz aslan..."

Alina Boz'un ölen köpeği için yazdığı mesaj duygulandırdı kalbimin en güzel yerinde olacaksın!

Kaynak: Diğer

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