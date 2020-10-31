Soslu karnabahar nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Kış sezonunun gelmesiyle birlikte karnabahar da sofralardaki yerini almaya başladı. Karnabahar herkesin severek tükettiği bir sebze olmasa da farklı yöntemlerle karnabaharı sevmeyenlerin bile bayılacağı bir lezzete dönüştürebiliriz. Çeşitli sos ve baharatları kullandığımız soslu karnabahar tarifi damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Sizi daha fazla bekletmeden soslu karnabahar tarifinin yapılışını paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler:

1/2 adet karnabahar

3 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı süt

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı cajun baharatı

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı galeta unu

4 yemek kaşığı sweeh chilli sos

2 yemek kaşığı acı sos

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı susam

1-2 dal maydanoz

Nasıl yapılır?

Karnabaharları 10 dakika kadar sıcak suda haşlayalım. Bir kaseye unu ve baharatlarını ekleyip sütü azar azar ekleyerek koyu boza kıvamı alana kadar çırpıyoruz. Karnabaharları hazırladığımız bu karışıma bulayıp sonra galete ununa buluyoruz. Fırında 200 derece 15-20 dakika kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra bir kaseye sweet chili sos, acı sos ve zeytinyağını ekleyip karıştırıyoruz. Karnabaharları bulayıp 5-10 dakika daha fırında tutuyoruz. Üzerine susam ve maydanoz döküp öyle servis yapıyoruz.