İki malzemeli kurabiye nasıl yapılır pratik ve lezzetli!

Çok kısa bir sürede harika lezzette kurabiyeler hazırlamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Kahvaltı saatlerinde sütle tüketmeye alışık olduğumuz mısır gevreğini, benmari usulü erittiğimiz kakao oranı yüksek bitter çikolatayla harmanlayıp kurabiye formuna sokuyor, arzuya göre küçük/silikon kalıplarda soğuttuktan sonra sevdiklerimizle paylaşıyoruz. İşte iki malzemeli kurabiye tarifi...

Malzemeler:

2 su bardağı mısır gevreği (corn flakes)

180 gram bitter çikolata (yüzde 70 kakao içeren)

Yapılışı:

Kahvaltılık mısır gevreklerini bütün parçalar halinde derin bir karıştırma kabına alın. Küçük parçalara ayırdıktan sonra cam bir kaseye aldığınız bitter çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü eritin. Kaynamakta olan su buharının eriyen çikolataya gelmemesine ve cam kasenin direkt olarak kaynar suya değmemesine dikkat edin. Tamamen eriyen bitter çikolatayı mısır gevrekleri üzerine döküp bir kaşık yardımıyla yavaşça karıştırın. Porselen bir servis tabağı ya da yağlı kağıt serili bir tepsi üzerine küçük küçük porsiyonladığınız çikolatalı kurabiyeleri oda ısısında soğuttuktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.