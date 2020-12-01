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Mutluluk veren yiyecekler neler kivi o besinlerden biri!

Mutluluk veren yiyecekler neler? Gün içerisinde çok sık mutsuz mu oluyorsunuz? Bu yiyecekler enerjinizi yükselterek sizi mutlu edecek!

Mutluluk veren yiyecekler neler kivi o besinlerden biri!
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Bazı besinlerin vücutta serotonini yükselterek mutluluğu arttırdığını biliyor muydunuz? Doğru besinleri tüketerek mutsuzluğun üstesinden gelmeniz mümkün! Evet yanlış duymadınız! Doğru besinleri tüketerek daha mutlu olabilirsiniz. Peki nasıl? Mutluluk veren besinler neler? İşte daha mutlu olmanızı sağlayacak bazı yiyecekler! 

Muz

Muz mutluluk veren besinler arasında yer alan yiyeceklerdendir.  İçerisinde bulundurduğu amino asit triptofan serotonin üretiminin artmasına yardımcı oluyor. 

Kivi

İçerisinde bol miktarda C vitamini bulunan kivinin çikolatadan daha çok seratonin(mutluluk hormonu) salgıladığını biliyor muydunuz? Kendinizi mutlu hissetmek için kiviyi diyetinizden eksit etmemeye çalışın.

Bitter çikolata

Tabiki çikolata! Çikolata mutlu olmak için ilk tüketilen besinlerden biri diyebiliriz. Serotonini arttırarak mutlu olmaya yardımcı olur. Tatlı isteğinizi diğer tatlılara oranla daha hızlı keserken kişiyi de mutlu ediyor. Stres hormonunu azltır ve tam bir antioksidan kaynağıdır. 

Yumurta

Yumurta, ruh halinizi düzeltmeye yardımcı omega-3 yağ asitleri, çinko, B vitaminleri ve iyodür ile yüklü olan, aynı zamanda protein dolu bir besin. Tumurta aynı zamanda kişiyi uzun süre tok tutan bir besindir. Günde sadece 1 tane yemeniz yeterli olacaktır. 

Tabii ki somon!

Mutluluk veren besinlerden bir tanesi de hiç şüphesiz somondur. Somon ruh halini iyileştiren ve depresyonla mücadele eden bir besindir. İster fırında ister ızgarada  tercih edin.  Sağlıklı bir besin olan somonun bu iki türlü tüketilme şekli mutluluğunuzu arttıracaktır. 

 

 

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