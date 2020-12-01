Aşırı uykuculuk hipersomni nedir uyudukça uyuyasınız geliyorsa...

Gün içerisinde ne kadar uyursanız uyuyun uykusunu alamayanlardan mısınız? Akşam erken saatte yatsanız bile sabah olunca yataktan çıkmak için zorlanıyor musunuz ? Hepinizinde bildiği gibi az uyku kişininin bağışıklık sistemini zayıflatmakta ve çok çabuk bir şekilde hastalanmasına neden olmaktadır. Peki çok uykunun da kişiye aynı oranda zarar verdiğini duymuş muydunuz? Uzmanların yaptığı araştırmalara göre az uyku kadar çok uyku da kişinin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle halk arasında aşırı uykuculuk olarak blinen hipersomni hastalığına dair tüm bilinmeyenleri sizler için derledik. Hipersomni nedir? Belirtileri neler? Vücuda etkileri neler? İşte aşırı uykuculuğa dair tüm bilinmeyenler!

9 saat uyku yetmiyorsa bu hastalık peşinizde!

Uzmanlar en ideal uykunun en fazlasının 9 saat en azının ise 7 saat olması gerektiği konusunda uyarıyor. Gün içerisinde çok az uyuyan kişiler genellikle asabi,yorgun ve sinirli oluyor. Bunun yanı sıra vücudun tam anlamıyla dinlenememesinden kaynaklı olarakta bağışıklık düşüp zayıflıyor. Ancak bir kişi 9 saatten fazla uyuyup halen kendini uykulu hissediyorsa bu hişinin hipersomni olma ihtimali yüzde yüzdür.

Ciddi ruhsal bir durumun belirtisi olabilir

Halk arasında aşırı uykuculuk olarak bilinen bilim dilinde hipersomni olan bu rahatsızlık ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu yüzden 9 saatten fazla uyuyan bir kişinin mutlaka bir doktora görünmesi gerekemektedir.Çünkü genellikle bu rahatsızlık ciddi bir ruhsal durumun belirtisi olabilir.

Pek çok belirtisi bulunuyor

Hipersomni yani halk arasında aşırı uykusuluk olarak bilinen bu rahatsızlığın pek çok belirtisi bulunmaktadır. Bunlar; gece uykusundan çok gündüzleri uyumak, uyku saatinde 9 saatten fazla olmasına rağmen sürekli uykulu hissetmek, bir yere ya da işe uzun süreli odaklanamamak, sürekli baş ağrısı, mide bulantısı çekme, sabahları yataktan çıkmada zorlanma gibi durumlar yaşanır.

Öğrenme kabiliyetini azaltıyor!

Hipersomni hastalığının vücuda olan etkileri de değişiklik göstermektedir. Bunlardan bir tanesi beynin bulanıklaşması durumudur. Hipersomni özellikle kişinin öğrenme kabiliyetini azaltarak sersemleştirir.

Aşırı kilo verebilir veya alabilirsiniz

Depresyon ve sürekli uzandığı için kişide ya çok aşırı kilo alma ya da kilo verme gibi durumlar yaşanır. Hastalıklara karşı bağışıklığı zayıflattığından en hafifinden en ciddisine kadar hastalıklara yakalanma oranını artırır.

Şiddetli baş ağrısı yaşanmaktadır

Genellikle halk arasında yanlış bir düşünce vardır. Herkes uyunduğu zaman baş ağrısının geçtiğini söyler. Ancak bu durum tam olarak bu şekilde gerçekleşmemektedir. Kişi uyukudukça sağlıklı hücreler olduğundan şiddetli baş ağrısı ortaya çıkar.