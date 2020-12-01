Doğru tarak seçimi nasıl olmalı elektiriklenmeyi önlemek istiyorsanız...

Saçımız için doğru fırça ve tarağı kullanmak saçlarımızın sağlığı için oldukça önemlidir. Birçok saç bakım ürününü özenle seçip alırken, tarak ve fırça seçimimize dikkat etmezsek saçlarımızın zarar görmesine sebep olabiliriz.Saç fırçası ve tarağı seçiminde kişinin kendi saçını tanıması ve saçının yapısını bilmesi en önemlisidir. Peki saç bakımında doğru tarak kullanmak neden bu kadar önemli ve hangi saça hangi çeşit tarak kullanılmalı? Sizde bu soruların yanıtını merak ediyorsanız haberimizin içeriğine göz atabilirsiniz...

İnce telli saçlara klasik taraklar

Eğer ince telli saç yapısına sahipseniz ve saçlarınız çok kolay düğüm olup karışabiliyorsa klasik tarakları tercih etmelisiniz. Açılmamakta inat eden ince telli saçlarınızı sertçe ve kopararak taramamalısınız. Daha doğal kıllardan yapılmış fırçaları tercih ederek saç derinizin zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Eğer ince telli ve kuru saç tipine sahip iseniz, teezer saç fırçaları da sizin için bir seçenek olabilir.Plastik dişleri bulunan bu fırçalar ile saçınıza hacim ve dolgunluk da sağlayabilirsiniz.

Kalın telli saçlar için geniş yüzeyli fırçalar

Kalın telli ve gür saçlar için geniş ve uzun kıllara sahip fırçalar tercih ederek saç fırçasının saçın her yerine ulaştığından emin olabilirsiniz. Gür saçları kuruyken taradığınızda elektriklenme sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Geniş yüzeyli fırçalar tercih ederek gür ve kalın telli saçlarınızla başa çıkabilirsiniz. Ayrıca gür saça sahipseniz elekriklenme sorunuyla başa çıkmak için saçlarınıza önce bir hafif sprey sıkıp ardından tarayabilirsiniz.

Elektriklenmeyi önlemek için tahta taraklar

Eğer saç bakımızda tahta taraklar tercih edersiniz elektriklenme gibi bir derdiniz kalmıyor. Elektrik iletmeme özelliği olan tahta taraklar yalnızca elektriklenmeyi önlemiyor aynı zamanda saçlarınızın kırılmasını da engelliyor ve saçtaki yağın eşit miktarda dağılmasını sağlıyor. Ayrıca saça masaj yaparak kan akışını hızlandıran ahşap taraklar ile saç daha iyi besleniyor.