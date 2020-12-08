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Popo büyütme ameliyatları nasıl yapılır son dönemin en popüler estetiği!

"Gösterişli bir kalça her zaman daha dışarıya çıkık olandır. Bu amaçla popo bölgesine protezler yerleştirilebilir veya yağ enjeksiyonları yapılabilir.

Popo büyütme ameliyatları nasıl yapılır son dönemin en popüler estetiği!
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"Gösterişli bir kalça her zaman daha dışarıya çıkık olandır. Bu amaçla popo bölgesine protezler yerleştirilebilir veya yağ enjeksiyonları yapılabilir. Özellikle popo alt kısmında istenmeyen yağların çekilip üst kısmına uygulanmasıyla istenilen sonuca ulaşmak mümkündür. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Diren Çelik konu hakkında bilgiler verdi."
Alternatif Yöntemler

Su bazlı dolgu maddeleri ile yapılan dolgu enjeksiyonları bazı çevrelerce alternatif olarak gösterilse de tarafımdan asla kullanılmayan bir yöntemdir. Nedeni ise kolaylıkla yer değiştirebilir olmalarıdır. Bu durum, ciddi asimetrik görüntüler oluşmasına sebep olur. Sağlıklı yöntemler protez ve yağ enjeksiyonlarıdır.

Popo Büyütme Ameliyat Öncesi

Ameliyat öncesinde yapılan ölçümler ve muayene sonrasında ne şekilde ve ne büyüklükte bir protez kullanılması gerektiği hastalarımızla birlikte konuşarak kararlaştırılır. Burada benim tecrübemin yanı sıra hastanın beklentileri de son derece önemlidir. Ayrıca protezin hangi seviyeye koyulacağı (kas içi, kas kılıfı altı, cilt altı) planmalıdır. Yağ enjeksiyonu da yapılacaksa bölgeler işaretlenir.

Ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerekmektedir. Ameliyat saatinde ise hasta, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve genel anestezi altında operasyon tamamlanır.

Popo Büyütme Ameliyat Tekniği

Ameliyata kuyruk sokumu bölgesinden yapılan kesi ile başlanır. Ameliyat sırasında kararlaştırılmış olan protezin yanı sıra bir büyük ve bir küçük boyları da ameliyathanede bulundurulur. Bu protezlerin deneme boyları yerleştirilerek, beklenen sonuca hangisi ile ulaşılabileceği net olarak görülmüş olur. Son karar bu şekilde ameliyathanede verilmiş olur. Sonuç olarak hastaya özel protez açılır ve yerleştirilir. Varis çorabı giydirildikten sonra ağrı kesiciler eşliğinde hastalarımız uyandırılır ve odasına alınır. Bu ameliyatlarda dren kullanılmamaktadır.

Popo Büyütme Ameliyat Sonrası

Ameliyattan 1 gün sonra hastaneden taburcu olmak mümkündür. Ameliyat sonrasında görülen ağrılar ağrı kesiciler yardımıyla kesilebilir. Ameliyat sonlandırılırken giydirilen korse 1 ay boyunca kullanılmalıdır. Kuyruk sokumunda çizgi şeklinde silik bir iz kalsa da görülebilmesi çok zordur. Yaklaşık 10 gün boyunca yürürken, otururken hatta yatarken ağrı hissedilebilir. Yine de ilk 10 gün boyunca istirahat zamanlarında yüz üstü yatmak gerekecektir. Dikişler gömülü olduğundan alınması gerekmeyecektir.

Popo büyütme ameliyatları yağ enjeksiyonları ile yapıldığında çok daha rahat bir ameliyat sonrası süreci vaadeder. Protez kullanılan ameliyatlar ise sabırlı hastalara uygulanmalıdır.

 

Kaynak: Mahmure

 

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