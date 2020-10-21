search menu
search
close

Kalem tekniği nedir daha sık saçlara sahip olmanın sırrı burada!

Daha sık ve gür saçlara mı sahip olmak istiyorsunuz? Kalem tekniği sayesinde saçlarda iz bırakmadan daha sık saçlara sahip olabileceğinizi biliyor muydunuz?

Kalem tekniği nedir daha sık saçlara sahip olmanın sırrı burada!
-A A+

Daha sıkı saçlara mı sahip olmak istiyorsunuz? Kalem tekiniğini duymuş muydunuz? Saçlarda iz bırakmadan yapılan en son teknoloji saç ekimi olan bu yönteme hayran kalacaksınız. Merak edilenleri Dr. Emrah Çinik'ten öğrendik. 

Kalem tekniği nedir?

FUE yöntemi diğer bilinen adıyla kalem tekniği, saçlarda iz bırakmadan yapılan en son teknoloji saç ekimidir. Mevcut doktorlar ve kliniklerin uyguladığı bir yöntemdir, kalem tekniği ise yeni yeni uygulanmaya başlanan ve yaygınlaşan bir saç ekim metodudur ve her klinikte yapılmayan sadece çok tecrübeli doktor ve kliniklerin yapabildiği bir saç ekim tekniğidir. Ülkemizde sadece birkaç doktorun yapabildiği bir yöntemdir.

Aslında bu teknik için saç ekimindeki en son teknoloji diyebiliriz, kalem tekniğinde (DHİ) FUE'nin aksine sadece iki aşama vardır, kalem tekniği iki aşamalı bir operasyondur, saç kökleri ense bölgesinden alınır ve kalemlere yerleştirilerek hemen saçsız bölgelere ekim yapılır, FUE yönteminde saç kökleri alındıktan sonra saatlerce dışarıda bekleyebiliyordu kalem tekniğinde böyle bir bekleme süresi yoktur, böylece saç kökleri canlılığını yitirmeden hemen ekim yapılmış olur.

Kesi olmadığı için iyileşme süreci de çok daha hızlı olmaktadır

Kalem tekniğiyle yapılan saç ekiminin en önemli özelliği dikiş, iz ve kesiye yola açmamasıdır. Bu durum hastanın erken iyileşmesi ve sosyal hayatına dönmesi için çok önemlidir. Donör bölgeden ekilmek için alınan saç kökleri, saçların ekileceği alanlara herhangi bir delik ve kanal açılmadan özel kalemlerle direkt olarak ekilir.Ekim yapılacak bölgeye kanal açılmıyor olması, hastaya ekim yapılacak olan kök sayısını da maksimuma çıkarmaktadır ve daha yoğun ekim yapılabilmesini sağlar. Kalem yöntemi (DHİ) bilinen FUE tekniğine kıyasla tecrübe gerektiren ve oldukça zahmetli bir tekniktir. Öte yandan kesi olmadığı için iyileşme süreci de çok daha hızlı olmaktadır.Kalem tekniğiyle (DHİ) ile yapılan saç ekiminin en önemli özelliği, ekilmek üzere alınan saç köklerinin dışarıda bulunduğu süreyi minimuma indirerek daha sağlıklı ve güçlü sonuçlar almamızı sağlar. Ekim yapılacak alanlara, bölgelere hiçbir şekilde kesilerek delikler ve kanallar açılmaz ve saç kökleri özel iğnelerle direkt olarak saçsız bölgeye ağrısız olarak yerleştirilir.

Kalem tekniğiyle saç ekim işleminin avantajları

Bilinen en büyük avantaj daha sık saçlara sahip olmaktır yani yoğunluktur. Sağladığı yoğunluk santimetre kare başına 60-80 greft ekilir, bu sayı FUE yönteminin iki katından daha fazladır. Bu yoğunluk saçsız bölgeyi kapatmak için muhteşem bir yoğunluktur.Saç ekimi yapılacak alanı, saçın doğal büyüme açısına bağlı olarak değişik açılarda saç ekimi imkanı sunan, özellikle ön saç çizgisi gibi hassa bölgeler için çok önemlidir ve son derece natürel sonuçlar alınır ve gerçekten başarılı sonuçlar elde edilir. Kalem (Dhi) saç ekimi tekniğinde kullanılan çok ince uçlu iğneler sayesinde hiçbir yara ve skar izi kalmamaktadır.Her iğnenin birer birer yerleştirilmesi gerektiği için çok hassas bir yöntemdir ve son derece tecrübe istemektedir ve bu ekim tekniğini Türkiye'de sadece birkaç klinik kullanmaktadır. Kalem tekniği ile saç ekim operasyonu en doğal ve en başarılı sonuçlara ulaşır. Gerçek saç yapısına benzer, skar ve yara izi olmayan, saç sıklığı çok fazla, özel iğneler sayesinde yara iyileşme hızı yüksek, en son ve en yeni saç ekim metodudur.

Kaynak: Mahmure 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Aleyna ilk kez böyle görüntülendi! Art arda sigara içti Aleyna ilk kez böyle görüntülendi! Art arda sigara içti
Magazin
İç çamaşırı giymezsek vücudumuzda ne olur? İç çamaşırı giymezsek vücudumuzda ne olur?
Kadın
En Güncel Galeriler
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep makyajsız haliyle olay oldu! Yorum yağdı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep makyajsız haliyle olay oldu! Yorum yağdı!
Esra Erol'un kocasından takipçisine ağza alınmayacak sözler
Esra Erol'un kocasından takipçisine ağza alınmayacak sözler
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Yüsra Geyik dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri tek noktaya takıldı
Yüsra Geyik dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri tek noktaya takıldı
Önceki Haberler
Doğuş'un gazeteci eşi çatışmaları takip etmek için cepheye gitti!
Doğuş'un gazeteci eşi çatışmaları takip etmek için cepheye gitti!
İşte koronavirüse karşı beslenme reçetesi!
İşte koronavirüse karşı beslenme reçetesi!
Bu maske sayesinde yüzünüzdeki değişime inanamayacaksınız!
Bu maske sayesinde yüzünüzdeki değişime inanamayacaksınız!
Yeni projesiyle sevenlerini mest etti! Herkes heyecanla bekliyor!
Yeni projesiyle sevenlerini mest etti! Herkes heyecanla bekliyor!
AZERBAYCAN‘A MEKTUP
AZERBAYCAN‘A MEKTUP
Güne enerjik başlamanın sırrı burada: Granola
Güne enerjik başlamanın sırrı burada: Granola
Seksten sonra üzgün hissetmek normal mi?
Seksten sonra üzgün hissetmek normal mi?
Hakan Taşıyan'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Hakan Taşıyan'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Yorumlar