search menu
search
close

Peynirli macır böreği nasıl yapılır lezzetine doyulmaz!

Hep aynı kahvaltı sofrasına oturmaktan sıkıldınız mı? Sizler için harika bir önerimiz olacak. İşte peynirli macır böreğinin malzemeleri ve yapılışı!

Peynirli macır böreği nasıl yapılır lezzetine doyulmaz!
-A A+

Hep aynı kahvaltı sofrasına oturmaktan sıkıldınız mı? Sizler için harika bir önerimiz var! Peynirli macır böreğini hiç denediniz mi? Pırasalı börek tariflerini sevenlerin mest olacağı bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. Peki peynirli macır böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER:

3 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı süt
2,5 su bardağı mısır unu
1/2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1 kilogram pırasa(doğranmış)
1 su bardağı beyaz peynir(ufalanmış)
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı susam

Peynirli Macır Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Geniş bir karıştırma kasesinin içerisine yumurta, sıvı yağ ve sütü ilave edip karıştırın.Üzerine mısır unu, un, kabartma tozu, toz şeker, tuz ve karabiberi de ekleyip homojen bir karışım elde edene dek karıştırın.Harcın içerisine doğranmış pırasaları ekleyin.Ufalanmış beyaz peynir ve kaşar peynirini de ilave edip güzelce karıştırın.Yağlanmış borcama hazırladığınız harcı dökün. Üzerine pul biber ve susam serpiştirip 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Piştikten sonra oda sıcaklığında bekletin ve dilimleyip sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bir lokmada yenir: Hindistan cevizi küpleri Bir lokmada yenir: Hindistan cevizi küpleri
Tatlı
Midyat, Linç edileceğimi biliyorum deyip ABD ile Türkiye'yi kıyasladı! Midyat, Linç edileceğimi biliyorum deyip ABD ile Türkiye'yi kıyasladı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Şampiyonlar Ligi maçında sahaya yarı çıplak atlamıştı, tesettüre girdi
Şampiyonlar Ligi maçında sahaya yarı çıplak atlamıştı, tesettüre girdi
Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı asker mektubuna beğeni yağdı!
Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı asker mektubuna beğeni yağdı!
Üzgün olduğunuzda yüzünüzü güldürecek filmler!
Üzgün olduğunuzda yüzünüzü güldürecek filmler!
Koronovirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk fotoğraf geldi!
Koronovirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk fotoğraf geldi!
'Küllerimden doğacağım' demişti! Tuğba'nın değişimi herkesi şoke etti!
'Küllerimden doğacağım' demişti! Tuğba'nın değişimi herkesi şoke etti!
Kerimcan'ın araba yıkama videosu olay! Takipçileri yorum yağdırdı!
Kerimcan'ın araba yıkama videosu olay! Takipçileri yorum yağdırdı!
Önceki Haberler
En sık karşılaşılan 6 cinsel fobi!
En sık karşılaşılan 6 cinsel fobi!
Cildi gençleştiren 6 şahane besin!
Cildi gençleştiren 6 şahane besin!
Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Evliliklerin bitmesine neden olan 4 inanış!
Evliliklerin bitmesine neden olan 4 inanış!
Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren işaretler!
Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren işaretler!
Dans ederek hastalıkların önüne geçebilirsiniz!
Dans ederek hastalıkların önüne geçebilirsiniz!
Kiralık katil tuttuğu söylenen Yağmur, af şartlarını sıraladı!
Kiralık katil tuttuğu söylenen Yağmur, af şartlarını sıraladı!
Lezzetiyle mest eder: Fırında köfteli karnabahar
Lezzetiyle mest eder: Fırında köfteli karnabahar
Yorumlar