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Şarkıcı Aynur Aydın'dan ilginç çıkış sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor!

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın, ''Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor'' diyerek şaşırtan bir çıkışta bulundu.

Şarkıcı Aynur Aydın'dan ilginç çıkış sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor!
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Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde  çok konuşulan şarkıcı Aynur Aydın, "Sosyal medyada paylaştığın yazılar ya da fotoğraflara en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?" sorusuna cevap verdi. Aydın, "Beni güzel buluyorlar. DM'den bana baya bir yürüyen var. Hatta ismini veremeyeceğim mavi tikli ünlüler bana yürüyor" dedi.

"NE TARZ YORUMLAR ALIYORSUN?"

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcılardan biri olan Aynur Aydın, "Sosyal medyada paylaştığın yazılar ya da fotoğraflara en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?" sorusuna cevap verdi.

 "MAVİ TİKLİLER YÜRÜYOR"

34 yaşındaki Aydın, "Beni beğeniyorlar, güzel buluyorlar. En çok da DM'den (direkt mesaj) mesajlar geliyor. DM'den bana yürüyorlar. Hatta ismini vermeyeceğim 'mavi tikliler yürüyor" açıklamasını yaptı.

 

 

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