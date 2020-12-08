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Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk dedikodularını alevlendirdi!

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi

Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk dedikodularını alevlendirdi!
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Sosyal medyada yaptığı küfürlü paylaşımlar nedeniyle MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı arasında aşk iddiaları bir süredir konuşuluyordu. Masterchef Tanya'nın sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım bu iddiaları güçlendirdi. Tanya, paylaşımında Uğur'a "En değerli" notunu düşmesi dikkat çekti.

TANYA'DAN UĞUR'A DESTEK GELMİŞTİ

MasterChef'te diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz gündeme bomba gibi düşmüştü. MasterChef Uğur'un ekranda ağlaması ve bunun yayınlanması TV8'e tepkilere sebep olmuştu. Bu süreçte yarışmacılardan Tanya Kilitkayalı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla MasterChef Uğur'a destek olmuştu.

 "GÜZEL KALPLİM"

MasterChef'ten daha önce elenen Tanya Kilitkayalı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Güzel kalplim' mesajını düşmüştü.

"SEVGİLİM OLABİLİR"

Tanya daha önce de bir açıklamasında " Evli değilim, nişanlım vardı anlaşamadık ayrıldık. Sevgilim olabilir sanki! O soru işareti olarak kalsın" diyerek dikkat çekmişti.

 

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