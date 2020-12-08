Bel ve boyun fıtıkları neden olur yanlış yaşam tarzı seçtiyseniz...

Bel ve boyun fıtıkları neden olur ?Belirtileri nelerdir ?Medikal - Manuel Terapi nedir ?Bel ve Boyun fıtıklarına medikal - manuel terapi nasıl uygulanır? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Başta fıtık sorunlarında, skolyoz ve kifoz gibi omurga problemlerinde, dizde menisküs ve kireçlenme, dirsek sorunlarında (golfçü dirseği, tenisçi dirseği), fibromiyaljide, kalça rahatsızlıklarında, omuz ve el bileği (karpal tünel sendromu) tedavisinde Medikal - Manuel Terapi ile yüz güldüren sonuçlar elde ediliyor.

Bel ve boyun fıtıkları neden olur ?

Fıtığın oluşma nedeni biziz aslında. Hep yırtılmayı veya dışarı çıkmasını sorumlu tutarız. Ancak suç, bizim yanlış bir yaşam tarzı seçmiş olmamızdadır. Kendimize sahip çıkmadıkça fıtıktan veya bel, boyun, diz ağrılarından kurtulmak mümkün değil. Arabamızı koruduğumuz kadar bile bel, boyun ve dizimizi korumuyoruz. İşin kolayı var aslında; ancak biz ihmal etmeye devam ediyoruz. Kendimize bir şey olacağını beklemiyoruz. O nedenle de yanlış davranmaya devam ediyoruz. Bu umursamaz tavır başımıza çok büyük sorunlar açıyor. Sonra da bu sorunları ortadan kaldırmaya çalışmakla geçiyor ömrümüz. Biraz dikkatli olmak ve arada bakım yaptırmakla çok büyük sorunların önceden hallolmasını yani başımıza gelmemesini sağlayabiliriz.

Belirtileri nelerdir ?

Bel ağrılarının belirtilerini önce sayacak olursak; bel bölgesindeki doku hasarlarından kaynaklanan ağrılar olarak belirtebiliriz. Burada uyuşma, karıncalanma, kuvvet ve duyu kaybı (istisnai durumlar hariç) yoktur. Bel veya boyun fıtıklarında ise ağrıya ilaveten uyuşma, karıncalanma, duyu veya kuvvet kaybı da görülebilmektedir.

Medikal - Manuel Terapi nedir ?

Manuel Terapinin yetersizliği, bizi daha ileri yöntemler aramaya itmiştir. Amaç eskiden bir yöntemle sonuca gitmeye çalışmak idi. Fakat tek yöntemin yetersizliğini görmekte ve çaresiz kalmakta idik. Arayışlar sonucu çok daha değişik yöntemleri tedaviye dahil ettiğimizde gördük ki enfes sonuçlar alınıyormuş. Yılların tecrübesi olarak medikal, manuel veya ruhsal terapilere ilaveten kök hücre adı verilen yeniden yapılandırıcı tedavileri de iyileştirici çabalarımıza dahil ettiğimizde harika sonuçlar elde ediliyor olduğuna şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece manuel terapi, proloterapi, nöralterapi, kuru iğne ile hastayı zorlamak veya zaman kaybettirmek yerine medikal terapi ve yenileyici tıp uygulamalarının harika sonuçlarından yararlanarak tıbbi işlemlerden tatminkar sonuç alabilmek imkanı doğuyor.

Bel ve Boyun fıtıklarına medikal - manuel terapi nasıl uygulanır?

Her hastaya aynı yöntem kar etmiyor, yeterli tedavi başarısı sağlayamıyor hatta zaman kaybettiriyor. Hangi hastaya hangi yöntemin uygun olacağına karar vermek ciddi bir bilgi ve tecrübe gerektiriyor. Öyle karışık fıtık türleri var ki, bulgular öyle karışıyor ki, çekilen MR’ı hakkıyla değerlendirebilmek , hatta ilaçlı MR gerekir mi diye düşünebilmek, muayeneyi doğru yapabilmek, ayrıntıları kaçırmamak, bulgularla MR ilişkisini doğru değerlendirebilmek, karışık hastalıkları ayırt edebilmek ve yapılacak en iyi metoda karar vermek öylesine zor olabiliyor ki, ciddi bir birikim olmadan başarı imkanı olmuyor maalesef.