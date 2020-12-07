Cinsel fobi nedir kadınlarda erkeklerden korkmaya neden olabiliyor!

Bir insanı seviyor ancak konu cinselliğe geldiğinde onun isteklerine olumlu bir yanıt veremiyorsanız nedeni cinsel fobiniz olabilir. Bireylerin sosyal çevreleri ve yaşadıkları deneyimler birtakım korkulara yol açabiliyor. Bu korkuların normal düzeyin üstüne çıkması ve mantıksız nedenlere dayandırılma haline fobi denir. Fobiler ise kişinin hayatını engellemeye başladığı zaman 'ruhsal rahatsızlık' olarak ele alınır. İşte toplumda en sık rastlanan 6 cinsel fobi!

Androfobi (Erkeklerden korkma)

Androfobi, erkeklerden anormal düzeyde korkma, nefret etme durumudur. Androfobi yaşayan kadınlar, erkeğin yaptığı romantik davranışları, onunla ilgilenmesini, hediyeler almasını hatta gülümsemesini bile kadınlara yaklaşmak için yapılan bir oyun olarak görürler. Erkeklerle temas kurmazlar, erkeklerin bulunduğu ortamlarda bulunmak istemezler.

Vajinismus

Vajinismus, kadının cinsel ilişkiyi istediği halde girememe sorunu olarak adlandırılır. Bu durumda partnerinin bilmesi gereken en önemli şey; bu durumun irade dışı olduğudur. Kişi kendini kasabilir, eşini itebilir ve ilişkiyi reddedebilir.

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de her 10 kadından 1’inde vajinismus görüldüğünü ortaya koydu Vajinismus, psikoljik kökenli bir cinsel işlev bozukluğudur. Profesyonel destek almak şarttır. Cinsel terapist desteği ile bu durumu sağlıklı bir şekilde aşmanız mümkündür.

Genofobi (Seks korkusu)

Genofobi, androfobiden farklı olarak erkeklerden değil, seksten korkma halidir. Yakınlaşmaktan korktukları için partnerlerinden uzak dururlar. Bu da aradaki iletişimi zedeleyebilir. Geçmişte cinsel istimara, tacize uğramış olmak genofobinin oluşmasına neden olabilir. Böyle olayı yaşayan insanların güven duygusu yıkılır ve korku oluşur.

Jimnofobi (Çıplaklık korkusu)

Çıplak vücut görmekten utanma ve korkma haline jimnofobi denir. Jimnofobi olan kişiler, başkaları tarafından çıplak olarak hayal edilme düşüncesinden çok rahatsız olurlar, bu düşünce sosyal hayatlarını da etkiler. Duş alırken bile çıplak kalmaz istemezler.

Agrafobi (Cinsel istismar korkusu)

Agrafobi, kişinin her an cinsel istismara uğrama korkusudur. Geçmişte yaşanan istismar durumları agrafobi oluşmasını tetikleyebilir. Bu fobiye sahip olanlar, herkesten zarar geleceğini düşünerek sağlıklı ilişkiler kuramaz. Kimi insanlarda ise geçmişe dayalı yaşadığı olayla değil, izlediği ‘cinsel istismar’ konulu bir film ya da diziden etkilenerek bu fobi oluşur.

Venüstrafobi (Güzel kadınlardan korkma)

Erkeklerde çok daha fazla görülen venüstrafobi, güzel kadınlardan korkma halidir. Venüstrafobisi olan erkekler, güzel kadınlarla beraber olmaktan korkarlar. Venüstrafobisi olan bir erkeğin vücudu güzel bir kadın gördüğünde kalp atışının hızlanması, terleme gibi tepkiler verir.