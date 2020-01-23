Uzun bir evliliğin sırları neler ilişkiniz için mücadele edin!

Günümüzde evliliği yürütmenin fazlasıyla zorlaştığını hepimiz biliyoruz. Evliliğinizin ilk yıllarında ve sonrasında bazı kurallara uyarsanız uzun ve mutlu bir evlilik sürmeniz pekala mümkündür. Yeni evli çiftlerin uymasını tavsiye ettiğimiz kuralları sıraladık. İşte uzun ve mutlu evliliğin sırları...

Sıkıcı olun

En sıradan konular hakkında konuşmak bile evliliklerde bazen işe yarar. Yeni evli olmak sadece balayıyla ilgili değildir. Faturalarınız, mali durumunuz, sorumluluklarınız ve tüm bu gerçekçi beklentiler hakkında konuşmanız gerekir. İş durumlarınızı bir arada konuşun ve paranızla ne yapacağınıza birlikte karar verin, tasarruf hedefleri oluşturun. Bu konuları konuşmak evliliğin en heyecanlı kısmı değildir ancak aranızdaki ilişkiyi daha pürüzsüz hale getirir.

Beklentileriniz gerçekçi olsun

Evlenmeden önce gayet uyumlu olsanız bile işler daha sonradan değişebilir. Sizin evliliğinizde mevcut olduğunu düşündüğünüz sorunlar evli olan veya mükemmel görünen çiftlerde bile muhtemelen vardır. Evliliğin kolay bir şey olmasını beklemeyin ve her anlaşmazlık veya tartışmanın bir hata yaptığınız anlamına geldiğini düşünmeyin.

Dilinizi tutun

Eşinizin sizi oldukça sinirlendirdiği anlar olabilir. Bu belki evlenmeden önce de oldu, belki de yeni olan bir sıkıntı. Durum ne olursa olsun muhtemelen trip atıp sıkıntı çıkarmaya meyilli olacaksınız. Bunu yapmanız gereksiz bir dram yaratır

Özür dileyin

"Özür dilerim" demek genellikle "Seni seviyorum" demekten daha anlamlıdır. Bu nedenle, bazen haklı olduğunuzu düşünseniz bile gurur yapmayıp özür dilemelisiniz. Özür asla tek taraflı olmamalıdır..

İlişkiniz için mücadele edin

Her çiftin dövüştüğünü söyleyemeyiz ama birçoğu bunu yaşıyor. Tabii ki bu mücadelenizi asla fizikselleştirmemelisiniz fakat duygusal olanın da herkes için bir sınırı olabileceğini düşünmelisiniz. Bazen sadece yaptığınız harcamalardan doğan kavgalar bile büyük eleştirileri beraberinde getirir. Birbirinizle sınırlar içerisinde mücadele etmelisiniz.

Özel günlerinizi kutlayın

Bazen bir şeyi dört gözle beklemeniz gerekir. Özellikle evliliğinizin ilk yılında önemlidir. Sizin için önemli olan günler neden birlikte olduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olur. İster beraber geçireceğiniz ilk yılbaşı, sevgililer günü ya da satın aldığınız büyük bir şey olsun, kutlayın!

Sevişin

Sevişmek için zaman bulmak biraz daha zor. Eşinizle ne şekilde olursanız olun, sizin için önemli olan sevişmeye zaman ayırın. Her şey hakkında uzun konuşmalar yapmayı, birlikte kitap okumayı veya pazar sabahları yatakta yatmayı içerebilir. Bunun için biraz zaman yaratın.

Arkadaş kalın

Eşiniz en iyi arkadaşınız olmak zorunda değil fakat iyi bir arkadaşınız olmalı. Evli bir çift olarak randevulara ve romantik buluşmalara gitmelisiniz. Alışveriş yaptıktan sonra öğle yemeği veya film izlemek için zaman ayırın. Hayatınızla ilgili şeyleri onunla paylaşın. Hala rahat ama kaliteli zaman geçirmeyi sevdiğiniz sürece, işler iyi olacaktır.

Gülün

Öncesinde uzun bir ilişkiniz olsa bile, ilk yılınız önemli bir aşamadır. Tartışmalar, acil durumlar, zor ve problemli dönemler ve daha ciddi konulara birlikte güldüğünüz sürece, bunun üstesinden geleceksiniz. Hiç kimse ilk yılınızın en iyi yıl olması gerektiğini söylemez. Umarız hiçbir zaman en iyi yılınızı geçirmezsiniz çünkü hep bir sonraki daha iyi olur. Yeni evli olarak geçireceğiniz ilk yıl sinir bozucu, heyecan verici, canlandırıcı ama çok güzel çünkü ikinizi yansıtan bir evlilik için çabalıyorsunuz.