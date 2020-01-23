Ofis ortamında motivasyona katkı sağlayan çiçekler neler ortamın havasını temizliyor!

Günümüzün en az üçte birini hatta bazı dönemlerde daha fazlasını ofiste çalışarak geçiriyoruz. Her gün içinde bulunduğumuz ve zamanımızın büyük bir kısmını harcadığımız çalışma alanları iş verimliliğimiz ve motivasyonumuz açısından büyük önem taşıyor. Ofis ortamlarında yapılan küçük değişikliklerle daha

verimli ve pozitif bir çalışma alanı yaratmak mümkün. Bunun en kolay yolu ise ofislerde canlı çiçek yetiştirmek diyebiliriz. Türkiye’nin online çiçek platformu Osevio.com, ofislerdeki çiçeklerin çalışanlar üzerindeki faydalarını açıklıyor.

Daha sağlıklı bir ofis ortamı yaratıyor

Ofislerin yeterince havalandırılmaması, birçok kişinin aynı ortamda çalışması, klimaların yaydığı kirli hava ve biriken tozlar ofislerde soluduğumuz havayı kirletiyor. Ofislerdeki havanın kalitesi ise çalışanların sağlığını ve iş verimliliğini doğrudan etkiliyor. Çalışma alanlarında bulunan çiçekler, yaydıkları oksijen ile

hava kirliliğini temizleyerek daha sağlıklı bir ofis ortamı oluşturuyor. Özellikle aloe vera, kurdele çiçeği ve patos sarmaşığı gibi çiçekler bulundukları ortamın havasını en iyi temizleyen çiçekler arasında yer alıyor. Nemi dengeleme özelliğine de sahip olan çiçekler, nemden kaynaklı bakteri oluşumunu engelleyerek; öksürme, hapşırma ve solunum yolu enfeksiyonu gibi birçok hastalığın önüne geçiyor. Bununla birlikte radyasyonu emebilen deve tabanı, kaktüs ve barış zambağı gibi çiçekler, ofislerdeki radyasyonun etkisi azaltarak çalışanların sağlığını koruyor.

Stresi azaltıyor, motivasyonu artırıyor

Kan basıncını düşürerek stresi azaltabilen çiçekler, ofislerde çalışanların daha sakin ve soğukkanlı olmasına yardımcı oluyor. Beyin aktivitelerini hızlandıran, öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran çiçekler, uzun vadede motivasyonu artırıyor. Çalışanların ruh haline de pozitif etki eden çiçekler, daha huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturuyor.

Dikkat dağınıklığını azaltıyor

Ofis ortamında çalışanların birbiriyle konuşmaları, yapılan telefon görüşmeleri ve klavye tıkırtıları gibi faktörler gürültü kirliliğine neden oluyor. Uzun süre buna maruz kalan kişilerde ise yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve anlama güçlüğü gibi etkiler meydana geliyor. Ofislerde yer alan çiçekler ise doğal ses bariyeri oluşturarak, daha huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Kafa karıştıran, dikkat dağıtan ve verimliliği düşüren sesleri absorbe etme özelliği taşıyan çiçekler, çalışanların daha dikkatli bir şekilde çalışmasını ve işe konsantre olmasını sağlıyor. Ayrıca problem çözme yeteneğini de güçlendiren çiçekler, işle ilgili konularda daha hızlı ve doğru kararlar almaya yardımcı oluyor.

Ofislerin 5 favori çiçeği…

Ofisimiz için çiçek alırken öncelikle çiçeği koyacağımız yerin ışık ve hava koşullarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Özellikle yetersiz ışığa ve kuru havaya karşı dayanıklı olan çiçeklerin seçilmesine özen gösterilmelidir. Barış zambağı, devetabanı, kaktüs, areka çiçeği ve sukulent ofislerde yetiştirilmek için en uygun çiçekler arasında yer alıyor. Bakımı kolay olan bu çiçekler ile enerjinizi

artırabilir ve çalışma alanınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz.