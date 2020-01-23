Anksiyete bozukluğu nedir gelecekten kaygı duymaya neden oluyor!

Anksiyete insanın huzursuz bir ruh halinde olmasına, işlerine konsantre olamamasına ve toplumdan kopmaya kadar varan sorunlara neden olan bir kaygı bozukluğu. Gelecekten sürekli kaygı ve endişe duymak da anksiyetenin belirtilerinden biri. Peki anksiyete neden olur? Tedavisi nasıldır? Bu soruların cevapları haberimizin devamında...

Anksiyete bozukluğu nedir?

Anksiyetenin diğer ismi kaygı bozukluğudur. Sürekli olarak gelecek hakkında düşünüp bir şeyler için kaygı ve endişe duymak anksiyete olarak adlandırılır. Anksiyete bozukluğundan muzdarip bir birey günlük yaşamında hiçbir şey yapmak istemez çünkü kafasındaki düşüncelerden dolayı bir şey yapsa da keyif alamaz. Anksiyete bozukluğu olan birey aile ve iş ortamındaki bireylerle iletişim kurmada güçlük çekebilir. Bu durum sosyal hayatın sekteye uğramasına neden olur. İletişim kuramayan birey bir süre sonra içine kapanacaktır ve anksiyete bozukluğunun derecesi gittikçe artacaktır.

Anksiyete bozukluğu türleri

Anksiyete, birkaç farklı bozukluğun önemli bir parçasıdır. Bu türler şöyledir:

Panik bozukluğu: beklenmedik zamanlarda tekrarlayan panik atak geçirme. Panik bozukluğu olan bir kişi bir sonraki panik atak korkusuyla yaşayabilir.

Sosyal kaygı bozukluğu: Sosyal durumlarda başkaları tarafından yargılanma korkusu.

Fobi: Belirli bir nesne, durum veya faaliyetten aşırı korku

Obsesif kompulsif bozukluk: Belirli, tekrarlanan davranışlar gerçekleştirmenize neden olan tekrarlayan irrasyonel düşünceler

Hastalık kaygı bozukluğu: Sağlığınızla ilgili kaygı (eski adıyla hipokondri).

Ayrılık kaygısı bozukluğu: Evden veya sevdiklerinden uzak olma korkusu.

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB): Travmatik bir olayı takiben kaygı.

Anksiyete neden olur?

Anksiyeteye neden olan faktörler değişiklik göstermektedir. Bunlardan bazıları genetik faktörler, kalp hastalıkları, doğal afetlerin yaşanması, stresli bir durumla karşılaşmak, büyük çaplı kazalar, sevilen birini kaybetmek, kendini değersiz hissetme gibi sebepler oluşturabiliyor.

Anksiyete bozukluğu belirtileri

Özgüvensiz ve değersiz olduğunu düşünmek

Toplum içinde konuşmaktan ve yemek yemekten çekinmek

Gergin, kaygılı, sıkıntılı ve tanımlanamayacak şekilde tuhaf hissetmek

İnsanların sözleri ile zihnini meşgul etmek

Çabuk gerilmek

Titremeye, sallanmaya başlamak

Umutsuz hissetmek

Devamlı ağlama isteği

Konsantre olamamak

Uykusuzluk çekmek

Hatırlamakta zorlanmak

Üzüntülü durumlara yoğunlaşmak

Anksiyete tedavisi

Tedaviler psikoterapi, davranış terapisi ve ilaç kombinasyonundan oluşur. Bunun için ilk yapılması gereken ise öncelikle psikiyatri uzmanına başvurmaktır. Tedavi öncesi kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçilmektedir. Anksiyete belirtilerinin fiziksel hastalıklar yüzünden oluşup oluşmadığını anlamak için çeşitli testler ve incelemeler yapılmalıdır.

Psikolojik terapi

Bilişsel davranışçı terapi ve konuşma terapisiyle, olumsuz düşüncelerin yerine olumlu düşünceleri koymayı öğrenmek mümkündür. Bilişsel davranışçı terapi, kişilerde anksiyeteye sebep olan düşüncelerin köküne inmeyi ve sorunun çözümü için farklı davranış alışkanlıkları edindirmeyi sağlamaktadır.

İlaç tedavisi

Çeşitli depresyon ilaçları (anti depresanlar), anksiyete tedavisinde semptomları önlemek için kullanılır.