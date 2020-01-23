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Mine Tugay'ın dekolteli kıyafeti takipçilerinden tam not aldı!

Oyuncu Mine Tugay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bozcaada'ya duyduğu özlemi dile getirdiği paylaşımdaki dekolteli kıyafetine yorum yağdı.

Mine Tugay'ın dekolteli kıyafeti takipçilerinden tam not aldı!
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Kadrosunda yer aldığı Zalim İstanbul dizisindeki performansı ile beğeni toplayan Mine Tugay, özellikle son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Bozcaada'da çekilen bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Tugay'ın dekolteli kıyafetine yorum yağdı.

Yorum ve beğeni yağdı 

Oyuncu Mine Tugay, hesabından yaptığı bu özlem dolu Bozcaada paylaşımına çok sayıda beğeni alırken güzel oyuncunun dekoltesi de çok sayıda yorum aldı. Tugay’ın, ‘Özlenenlerde bugün; Bozcaada’ notuyla paylaştığı kareye yapılan yorumlardan en dikkat çekeni “Manzarayı bırak, dekolteye bak!” şeklindeki oldu.

Mine Tugay'ın dekolteli kıyafeti takipçilerinden tam not aldı!

Mine Tugay kimdir? 

Mine Tugay 28 Temmuz 1978, Konya doğumlu. Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide'de Narkotik başkomseri Suna adlı karakteri canlandırmıştır. Medcezir dizisindeki rolü ile yıldızı bir kez daha parlamıştır. Şimdilerde Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul'da rol almaktadır.

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