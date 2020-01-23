Simge Sağın siyah elbiseli fotoğrafı ile takipçilerinden tam not aldı!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı Simge Sağın, siyah elbiseli fotoğrafı ile sosyal medyadakileri adeta büyüledi. Sağın2ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Güzel şarkıcının paylaşımı 70 binin üzerinde beğeni alırken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar aldı.

Beğeni ve yorum yağdı

İşte Simge Sağın'ın fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları:

- Fıstık gibisin

- Elbisen çok güzel Çok yakışmış

- Simge Sağın Güzelliği

- Maşallah Çok güzelsin Harikasın

- Aşık olduk yine

- Yıllanmayan şarap gibi güzellik

- Çok güzelsin beeee. Fazla be kardeşim bu beee

- Nasıl bir güzellik bu!





