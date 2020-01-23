Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan Sevda Demirel'den olay poz!

Cinsiyet değiştirerek erkek olan eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan eski model Sevda Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sahilde mayo ile çektirdiği fotoğrafını paylaşan esli mankenin bu paylaşımına saniyeler içerisinde beğeni ve yorum yağdı. Demirel paylaşımın altına "Kim en iyi" notunu düştü.

Yorum ve beğeni yağdı

İşte Sevda Demirel'in Instagram hesabındaki paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

Kesinlikle muhteşem!

- Tabi ki sen maşallah

- Maşallah Allah nazarlardan korusun

''Davullu zurnalı bir düğün olacak''

Öte yandan, Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi." dedi.