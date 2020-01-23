Mor patatesin faydaları neler mide rahatsızlıklarını gideriyor!

Mor patates, zengin antioksidan içeriği, vitamin ve mineral deposu olması sebebiyle sağlığa faydaları saymakla bitmeyen bir sebze. Mor patates, tansiyonun dengelenmesinden, mide rahatsızlıklarını gidermeye; cildi güzelleştirmeden, kanseri önleyemeye vücuda birçok yarar sağlıyor. İşte mor patatesin daha önce duymadığınız faydaları!

Tansiyonu dengeliyor

Mor patates tüketmek, kan dolaşımını ve tansiyon dengesini düzenliyor. Bunda yüksek miktarda kan basıncını düzenleyici bir besin olan potasyum ve antioksidan içermesinin rolü yüksek. Ayrıca içerdiği besinler kan damarlarınızı güçlendirmeye de yardımcı oluyor.

Vitamin ve mineral deposu

Patateslerin yüksek nişasta içermesinden dolayı genelde kilo almak istemeyen kişilerin çok fazla tüketmemesi önerilir. Fakat bunun yanında birçok önemli ve tüketilmesi gereken besin içerirler. Mor patatesler karbonhidrat, kalsiyum, C vitamini, demir ve mineral açısından çok zengindir. Bu yüzden hem kabukları hem içleri oldukça besleyicidir.

Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor

Yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemine iyi gelen mor patates, çoğu insanın muzdarip olduğu gastrit veya ülser gibi mide rahatsızlıklarının azalmasında etkin rol oynuyor.

Kanser riskini azaltıyor

Uzmanlar, antioksidanlar da dahil olmak üzere mor patatesin içeriğindeki bazı besinlerin, kolon ve meme kanseri dahil olmak üzere kanseri önlemeye ve savaşmaya yardımcı olduğunu dile getiriyor. Yapılan araştırmalar mor patates ile beslenen kanser hücrelerinin diğer hücrelere oranla daha yavaş büyüdüğü kanıtlar niteliktedir.

Hücreleri koruyor, iyileştiriyor

Mor patatesin içerisinde bilinen beyaz patatese oranla yaklaşık dört kat daha fazla antosiyanin bulunuyor. İçerdiği antosiyaninler sayesinde vücuttaki sağlıklı hücreleri koruyup, vücudun daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Kanserli hücrelerin azalmasında önemli bir rol oynuyor, kan dolaşım sistemini düzenliyor ve hücreleri koruyor.

Cildi güzelleştiriyor

Mor patates içerdiği yüksek antioksidan sayesinde cildin güzelleşmesini sağlıyor. Yüzde oluşan yaşlanma belirtilerinin görünümünü de azaltıyor.

Sindirime yardımcı

Patateslerin lif içeriği pişirme yöntemine ve kabuğunu yiyip yemediğinize göre değişse de, mor patates beyaz patatese oranla daha fazla lif içeriyor. Beslenmenize ekleyeceğiniz lif ise kabızlığı önleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı oluyor.