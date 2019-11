Evde yapılabilecek egzesizler nelerdir fit bir vücuda sahip olmak için...

Yoğun iş ve okul hayatından geri kalan zamanda, günün kısa bir süresini kendinize ayırarak siz de sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olabilirsiniz. Bu noktada bir takım küçük ipuçları sayesinde bölgesel çalışabilir ve kolay egzersizlerle formunuzu koruyabilirsiniz. Soğuk havalarda formunuzu korumak, zayıflamak veya zinde hisssetmek için evinizde uygulayabileceğiniz beş günlük egzersiz hareketlerini sizler için derledik.

Pazartesi

Push-up egzersizi veya diğer adıyla şınav (20 tekrar), pull-up egzersizi veya diğer adıyla barfiks (20 tekrar), squat egzersizi (20 tekrar), yerde dağ tırmanışı (mountain climbers) egzersizi (30 tekrar), kutuya sıçrama egzersizi (10 tekrar) ve crunch egzersizi. (20 tekrar) Bu egzersizlerin tamamını ikişer kere tekrarlayın ve toplamda 3 set yapın. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta egzersizleri gününde ve düzenli olarak yapmanız olacaktır.

Salı

İkinci gün kuvvetinizi kardiyo olarak artırabilirsiniz. İşte yapacaklarınız; ip atlama (5 dakika), plank duruşu (20 saniyelik 5 set, her bir set arasında 10 saniye dinlenme), yan plank duruşu (20 saniyelik 5 set, her bir set arasında 10 saniye dinlenme), ip atlama (1 dakika hızlı, 2 dakika yavaş olmak üzere toplam 15 dakika) ve foam roller ile esneme. (5 dakika) Düzenli antrenmanlara başladıktan iki-üç hafta sonra uyguladığınız bu hareketlerle hem karın bölgenizi hem de çalıştırarak bir taşla iki kuş vurabilirsiniz.

Çarşamba

Dambıl ile bench press (her iki taraf için 10’ar tekrar), dambıl ile öne doğru squat (her iki taraf için 10’ar tekrar), dambıl ile farmer’s walk (her taraf için 30 metre yürüyüş), dips egzersizi (10 tekrar), dambıl ile walking lunges (10 tekrar), pilates topu üzerinde şınav (10 tekrar) ve dambıl ile deadlift hareketi. (10 tekrar)Bu egzersizlerin tamamını ikişer kere tekrarlayın ve toplamda 3 set yapın.

Perşembe

Dördüncü günde hem vücudunuzu rahatlatabilir hem de kardiyoya yeniden ağırlık verebilirsiniz. Foam roller ile ısınma (5 dakika), yoga (2 dakika boyunca kedi/inek pozu, çaturanga, çekirge pozu ve çocuk pozu akışı), kardiyo (1 dakika hızlı, 2 dakika yavaş olmak üzere toplam 20 dakika ip atlama), esneme. (Sırt üstü uzanın, bacaklarınızı yukarı uzatın ve topuklarınızı ileri iterek esneyin) Bu egzersiz hem esnek bir vücuda sahip olacaksınız hem de fit görünüşe sahip olmanızı sağlayacak.

Cuma

Son gününüz de artık vücudunuzu güçlendirecek hareketlere yer verebilirsiniz. 90/90 esneme (Yere oturun ve bir bacağınızı öne, diğerini arkaya doğru dizleriniz 90 derecelik açı yapacak şekilde kıvırın, bu şekilde 10 saniye bekleyin), plank (20 saniye plank duruş, 10 saniye dinlenme şeklinde 5 tekrar), dambıl squat (10 tekrar), Squat egzersizi aynı zamanda selülitlerinizden de kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Pull-up egzersizi veya diğer adıyla barfiks (10 tekrar), kettlebell ile swing egzersizi (10 tekrar), burpee egzersizi (10 tekrar), dağ tırmanışı. (30 tekrar) Bu egzersizlerin tamamını ikişer kere tekrarlayın ve toplamda 3 set yapın.