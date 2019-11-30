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Kylie Jenner'ın sırrını babası açıkladı aylık güvenlik masrafı 400 bin dolar!

Dünyanın en genç zengini Kylie Jenner'ın babası Jenner'ın aylık güvenlik masraflarının 400 bin dolar olduğunu açıkladı.

Kylie Jenner'ın sırrını babası açıkladı aylık güvenlik masrafı 400 bin dolar!
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Dünyanın en genç zenginleri arasında yer alan Kylie Jenner'ın babasından bomba itiraf! Babası Jenner'ın aylık güvenlik masraflarının 400 bin dolar olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra kızının korumaları olmadan hiçbir yere gitmediğini de belirtti. 

Aylık güvenlik masrafları tam 400 bin dolar 

Kylie Jenner'ın babası kızıyla ilgili ilginç bir bilgiyi herkesle paylaştı. Şu sıralar I'm a Celebrity... Get Me Out of Here adlı yarışma için vahşi bir ormanda mücadele eden Caitlyn Jenner, 22 yaşındaki kızı Kylie Jenner'ın aylık güvenlik masraflarının 400 bin doları (yaklaşık 2 buçuk milyon TL) bulduğunu söyledi.

Kendilerini üne kavuşturan şovun nasıl ortaya çıktığını da açıkladı! 

Bir zamanlar ailenin annesi Kris ile evli olan ve o dönemde Bruce Jenner olarak tanınan ancak cinsiyet değiştirdikten sonra Caitlyn adını alan Jenner, kamptaki yarışmacı arkadaşlarına, kendilerini üne kavuşturan Keeping Up With The Kardashians adlı şovun nasıl ortaya çıktığını da anlattı.

Yarışmacılardan Cliff Parisi, aile üyelerinin gittiği her yerde korunma ihtiyacı hissedip hissetmediğini sorunca da "Her yerde. Bahse girerim, Kylie gittiği her yerde her ay 300 bin ile 400 bin dolar arasında güvenlik harcaması yapıyor. Bu büyük bir operasyon" dedi. Jenner, en küçük kızının etrafından ayrılmayan koruma ordusu için her ay bu parayı harcamak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Evinde bile korumalar görev yapıyor 

Dünyanın en zengin yıldızı olan Jenner'ın korumasız hiç bir yere gitmediğini söyleyip, bunun yanı sıra evinde bile korumaların görev yaptığını anlattı.

Kylie Jenner kimdir? 

10 Ağustos 1997 tarihinde doğan Kylie Kristen Jenner, model ve televizyon kişiliği olarak bilinmektedir. E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol almaktadır. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in küçük kardeşidir.

Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jenner'in küçük kardeşi ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kylie de ailedeki diğer kişiler gibi ünlü ABD'li genç televizyon kişiliği ve modeldir. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir.

Kylie ilk eğitimine Sierra Canyon Okulunda başladı, o burada amigo takımın yıldızlarından biri idi, ponpon kız görevini yapıyordu.2012 yılından eğitimine Laurel Springs Okulu'nda devam eden Kylie 2015 yılında lise diploması ile mezun oldu.

 

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