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Hülya Avşar'ın yatak odasında burun buruna geldiği hırsızın 10 yıl hapsi istendi

Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın yatak odasında karşılaştığı ve 1500 lira nakit ile ziynet eşyalarını çalıp kaçan hırsıza 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hülya Avşar'ın yatak odasında burun buruna geldiği hırsızın 10 yıl hapsi istendi
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Güzel oyuncu Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki evine hırsız girmişti. Avşar kızı hırsızın evine girdiği sıralarda evde bulunuyordu. Avşar'ın yatak odasında karşılaştığı hırsız Zelkif B., balkondan atlayarak kayıplara karışmıştı. Hırsızlık sonrası güvenlik kameralarından zanlının yeri tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Zelkif B. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"BİR ERKEKLE GÖZ GÖZE GELDİM"

56 yaşındaki ünlü oyuncu, emniyette verdiği ifadesinde, villasında yaşananları şöyle anlatmıştı: "06.30 sıralarında üst kattaki yatak odasında uyuyordum. Tıkırtı sesleri üzerine uyandım ve tanımadığım bir erkekle göz göze geldim. Şaşkınlıkla 'Sen kimsin?' diye sorunca koşarak kaçtı" 

Hülya Avşar'ın yatak odasında burun buruna geldiği hırsızın 10 yıl hapsi istendi

"15 BİN TL ZARARIM VAR"

Güzel oyuncu Hülya Avşar, yaşadığı hırsızlık sonucunda bin 500 lira nakit parasıyla birlikte, kendisine ait pasaport, iki çanta, kızına ait fotoğraflar, içinde dua yazılı kağıtlar ve ziynet eşyalarının çalındığını, toplamda 15 bin liralık zararı olduğunu ifade etti.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanarak cezaevine gönderilen hırsız Zelkif B. hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda Zelkif B. için 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Sabah'ın haberine göre, hırsız Zelkif B. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, ilerleyen günlerde Ayvalık Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

 

 

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