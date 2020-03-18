Evde yapılacak egzersizler neler mola verip harekete geçin!

Masa başında saatlerce bilgisayar ekranına bakarak çalışmak bel, boyun ve omuz ağrılarını beraberinde getiriyor. Koronavirüsten korunmak için hemen herkesin evden çalıştığı şu günlerde evinizde yapabileceğiniz basit egzersizlerle ağrıları engelleyebilirsiniz. Elmaelma.com olarak hazırladığımız evde yapılabilecek 8 kurtarıcı egzersiz içeriğimizde...

Boyun egzersizleri

Nefes alıp başlayacağınız boyun egzersizinde öncelikle başınızı düz pozisyona getirin. Başınızı nefes aldıktan sonra yavaşça göğüs bölgenize değdirecek şekilde aşağıya indirip ardından nefes alarak tekrar kaldırın. Ardından başınızı saat yönünde bir sağa bir de sola olacak şekilde döndürmeye çalışın. Bu iki boyun egzersizi, kasların gevşemesine ve böylelikle daha rahat bir çalıma performansı sergilemenize yardımcı olacak.

Sırt ve bel germe

Ellerinizi çapraz biçimde omzunuzda tutun. Derin bir nefes alarak sandalyeden kalkmadan başınızdan yukarıya uzanmaya çalışın. Nefesinizi verirken gevşeyin. Bu hareketi beş kez tekrarlayın.

Mola verin ve hareket edin

En basit egzersiz her iki saatte bir yerinizden kalkıp etrafta yürümek olacaktır. Masa başında da mola verirsiniz ama eğer bu molayı aynı şekilde oturarak değerlendirmek istiyorsanız, sağlıksız bir hayatı da peşinizden sürüklüyorsunuz demektir. 5’er veya 10’ar dakikalık yürüyüşlerin veriminizi ne kadar arttırdığını gözlemlemek de oldukça kolay.

Omuz egzersizi

Masa başında yapabileceğiniz basit egzersizler omuz egzersizleri ile başlıyor. İlk olarak omuzlarınızı yukarı kaldırın ve 3 saniye bekleyin. Hemen kaslarınızın çalıştığını hissedebilirsiniz. Eğer bunu 10 kere üst üste yaparsanız, kısa sürede faydasını görebilirsiniz. Bir diğer omuz egzersizi ise omuzlarınızı daire oluşturacak şekilde arkaya ve öne doğru hareket ettirmek.

Nefes egzersizi

Öncelikle ayağa kalkın ve bir elinizi karnınıza bir elinizi de göğsünüzün üzerine koyun. Burnunuzdan nefes alıp 4 saniye bekleyin ve daha sonra nefesinizi verin. Bunu 5 kere tekrarlamak, sağlığınız için oldukça faydalı bir yöntem.

Ayak egzersizleri

Devamlı olarak ofis ortamında çalışma gösterenler, zaman zaman ayak ağrılarında artış yaşandığından şikâyet duyarlar. Ancak sıklıkla egzersiz yapılarak ağrılardan kolayca kurtulabilmek mümkündür. Bunun için her gün belirli saat aralıklarda veya aklınıza geldiği zamanlarda ayak bileğinizi kendi ekseni, etrafında 5-10 kez döndürün. Döndürme hareketini her iki ayağınıza uygulamayı unutmayın.