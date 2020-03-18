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Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti

Hadise, sosyal medya hesabından yurt dışında yaşayan halasının vefat ettiği ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle cenazesine gidemeyeceğini söyledi.

Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
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Şarkıcı Hadise'nin en acı günü! Ünlü şarkıcının "İkinci annem" dediği halası hayatını kaybetti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle uçuşlar ertelenince Hadise de cenazeye katılamayacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hadise, Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" paylaşımında bulunarak yürekleri dağladı. 

''Yanına uçamamak beni mahvediyor''

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından vefat haberini paylaşan Hadise, "Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" dedi.

Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti

Ne olmuştu?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 4 bin 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Toplam vakanın 120 bini aştığı ölümcül virüs Türkiye'ye de sıçradı. Geniş güvenlik önlemlerin alındığı koronavirüse karşı birçok uçuş seferleri de ertelendi.

 

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