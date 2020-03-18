Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı olay oldu dünya bize ceza veriyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Amerika seyahatini iptal eden genç şarkıcı Aleyna Tilki,Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Genç şarkıcının virüsle alakalı ''dünya bize ceza veriyor'' şeklinde yatığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

''Dünyanın insanlara evine kapan çağrısıdır''

Aleyna Tilki, ilk paylaşımında, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki,içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini..." ifadelerini kullandı.

''Dünya bize ceza veriyor''

Ardından Aleyna Tilki, paylaşımına şu sözleri de ekledi: Onca zulmü, savaşı, açlığı,sorunu görmezden gelip,zevkine hayat süren zenginlerin, Kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!