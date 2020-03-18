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Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı

Kısmetse Olur programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, sosyal medya hesabından Amerika'da koronavirüse yakalandığını söyledi.

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
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Yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında adını duyuran ve şimdilerde Amerika'da yaşayan Cansel Çördük, koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından paylaşım yapan Çördük, "Birkaç dakika önce testim pozitif çıktı ve karantinaya alındım" diyerek takipçilerine kötü haberi duyurdu. 

Fenomen gelin adayının testi pozitif çıktı 

Fenomen gelin adayı Cansel Çördük, yaptığı paylaşımda kötü haberi şu sözlerle verdi: "Birkaç gündür öksürük, nefes darlığı çektim ama çok ciddiye almadım çünkü hep bunlardan şikayet ediyordum. Zaten nefes darlığı vs hep vardı çocukluğumdan beri. Bu koronavirüs olayı bana bulaşmaz diye düşünsem bile hep temiz, hijyenik kaldım yaşıma rağmen. Yakalandığımı birkaç dakika önce öğrendim karantinaya alındım. Yaşım 23 olmasına rağmen çok ağır geçiriyorum çok zor nefes alıyorum yaşımdan dolayı. Beni hasta olarak kabul ettiler yaşlıları etmiyorlar... Zaten çocukluğumdan beri olan nefes darlığımı çok ağır çekiyorum bana bakan hemşire kadın bir siyahi ve bir sürü insanın işten kaçıp eve kapandığını söyledi. Bu kadın para için burada değil... Ve evet böyle insanlar hala var. O yardım etmek istiyor. Açıkçası bu koronavirüs şeyiyle dalga geçiyordum, beni ele geçirene kadar. 2 hafta karantinada kalacağım. Asla evden çıkma! Ben atlatacağım ama 53 yaş ve üstü hayır."

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı

Cansel Çördük kimdir? 

1995 yılında doğan Cansel Çördük'ün asıl adı Buse Cansel Çördük'tür. Antalya'da eğitim alan Çördük daha sonra İstanbul'a taşınır. İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlar. Genç isim Kısmetse Olur programında yıldızı parladı fenomen hale geldi.

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